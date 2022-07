Policijski posnetki zadnjega požara na Krasu

Observacija požara, iskanje novih žarišč, sporočanje podatkov gasilskim enotam. To je le nekaj nalog, ki jih je slovenska Policija v času požara opravljala na Krasu. A svojega dela še ni zaključila. Na spletu so objavili več posnetkov, ki prikazujejo aktivno sodelovanje policijske enote, ki aktivno sodelujejo pri gašenju požara na Krasu. Pomoč je prišla tudi v drugih oblikah: evakuirali so prebivalce in živali, varovali lastnino, pomagali tudi kot prostovoljni gasilci.

Gasilci, vojaki, gozdarji, pa tudi vse ostale službe sistema za zaščito in reševanje ter prostovoljci, se že 13. dan neumorno in požrtvovalno spopadajo z divjanjem ognja na Krasu. V nujne naloge za obvladovanje izjemno zahtevnih razmer na terenu je že od vsega začetka vključena tudi Policija, ki je poleg gašenja s policijskim helikopterjem in vodnim topom na pomoč priskočila tudi z lociranjem žarišč s pomočjo termovizijske kamere. Na spletu so delili več posnetkov gašenja požara, tudi posnetek iz zraka, ki prikazuje požarišče na današnji dan.

"Pri gašenju požara policisti pomagamo z obema policijskima helikopterjema. V vsem tem času smo s pomočjo novega helikopterja Agusta Westland AW 169 opravili 600 odmetov vode (okoli 470.000 litrov) in tako pomagali preprečevati širjenje ognja," so podatke sporočili v nedeljo, ko se je začel požar umirjati. Agusta Westland lahko v posebno vrečo zajame do 900 litrov vode, v zadnjih dneh pa je bil nadpovprečno obremenjen, saj je vsak dan pomagal pri gašenju požara ogromnih razsežnosti. Pri čemer pa mora policija zagotavljati tudi pomoč pri reševanju v gorah. Drugi helikopter je s termovizijsko kamero pregledoval območje požara z namenom odkrivanja morebitnih novih žarišč in nadzora nad požariščem. Poleg Letalske policijske enote pa je v humanitarno pomoč na Krasu nudilo tudi vozilo Specialne enote z vodnim topom, ki gasilcem dostavlja večje količine vode za gašenje. "Poleg tega pa z njim tudi gasimo, kjer je le mogoče. V tako resni situaciji je namreč dobrodošla prav vsaka razpoložljiva naprava, primerna za gašenje," so še sporočili na Policiji. Evakuirali prebivalstvo in živali, pomagali kot prostovoljni gasilci Številni gasilci pa so v svojem prostem času tudi prostovoljni gasilci. Samoiniciativno so se odzvali klicu na pomoč in solidarno prišli pomagat ponekod že zelo izčrpanim gasilcem. "V Policiji smo jim s prilagajanjem razporedov dela v enotah in na druge načine poskušali to v čim večji meri tudi omogočiti ter jim s tem izkazati podporo," so zapisali.

Od 15. julija dalje, ko je bil pri Mirnu zaznan prvi požar, je na območjih požarov in širši okolici delovalo od 20 do 35 policistov in kriminalistov dnevno. Največ prejšnjo sredo in v petek, ko je bila situacija najbolj kritična in so zaradi neposredne ogroženosti potekale obsežne evakuacije prebivalstva. S pomočjo predstavnikov krajevnih skupnosti in županom občine Miren - Kostanjevica so krajane obveščali oz. večkrat tudi neposredno izvajali evakuacije krajanov. Organizirali so tudi več evakuacij domačih živali, za katere so poskrbele pristojne službe. "V evakuiranih naseljih so v preteklih dneh z večjim številom kriminalistov zagotavljali varovanje premoženja prebivalcev. Stekla je tudi že kriminalistična preiskava okoliščin za nastanek požara," so dodali.