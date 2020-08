Policijski sindikat Hojsove izjave označil za nedopustne in zlonamerne

Policijski sindikat Slovenije so zmotile izjave notranjega ministra Aleša Hojsa v včerajšnji oddaji 24UR ZVEČER, ko je ta ugibal o kredibilnosti sindikata. Kot je dejal, si je prebral njihov dopis oziroma pravno mnenje, ob tem pa poudaril, da je sindikat "podaljšana roka stranke SD". Hojs je omenil podpredsednika sindikata, ki je, kot pravi, kandidiral na listi SD in je občinski funkcionar. To o kredibilnosti sindikata pove vse, je dodal.

V sindikatu so se danes odzvali na Hojsove izjave, katere ocenjujejo kot nedopustne in zlonamerne ter jih v celoti zavračajo. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, že od 7. avgusta, ko so bili preko članstva seznanjeni o domnevno izdaji spornih navodil, opozarjajo, da gre za usmeritve, ki so lahko pravno nedopustne in imajo lahko negativne pravne posledice za zaposlene.

Ker navodil niso imeli, so od ministra zahtevali, naj jim dokument posreduje. Tega Hojs še vedno ni storil, pravijo. Zato so sporni dokument pridobili sami, ko je bil ta objavljen na spletni strani policije. Dokument so preučili in podali pisno mnenje, ministra pa pozvali, naj usmeritve nemudoma odpravi.

"Ne glede na to, da razumemo, da slednje ni po volji ministra, pa smo prepričani, da noben državni funkcionar ali politik nima pravice posegati v osebne pravice naših članov, zlonamerno manipulirati z informacijami in jih potvarjati ter poskušati politizirati delovanje Policijskega sindikata Slovenije v smeri, da bi se razvrednotilo sindikalna prizadevanja usmerjena izključno v zaščito svojega članstva pred kršitvami iz delovnega razmerja in protipravnimi ravnanji delodajalca," so zapisali.