Policijski sindikat: Motnje pri oskrbi z gorivom vplivajo na delo zaposlenih

Težave pri oskrbi z gorivom vplivajo predvsem na zaposlene, ki se na delo vozijo iz oddaljenih krajev, "pogosto več deset oziroma več kot sto kilometrov v eno smer, ter zaposlene, ki delo opravljajo v režimih, kjer sta pravočasen prihod na delo in zanesljiva mobilnost bistvena za nemoteno izvajanje nalog," so v zahtevi zapisali v sindikatu, kjer opozarjajo, da količinske omejitve pri točenju goriva vplivajo na možnost pravočasnega prihoda zaposlenih na delo, s tem pa je, kot dodajajo, ogroženo nemoteno in učinkovito izvajanje njihovih nalog.

Sindikat je zahtevo poimenoval: Sprejem začasnih ukrepov zaradi motenj pri oskrbi z gorivom in posledic za prihod zaposlenih na delo.

Od nadrejenih zahtevajo, da sprejmejo začasne organizacijske, logistične in zaščitne ukrepe, "s katerimi boste zaščitili zaposlene pred nesorazmernimi bremeni in s tem zagotovili nemoteno operativno delovanje organa".

Prvič, da analizirajo stanje, zlasti pri tistih, ki se na delo vozijo iz bolj oddaljenih krajev, drugič, da začasno prilagodijo organizacijo dela in razbremenijo prevelike obremenitve zaposlenih, tretjič, da tam, kjer je to mogoče, zaposlene premestijo na delo bližje kraju bivanja, četrtič, da pri tistih delih in nalogah, kjer je to mogoče, zaposleni delajo od doma, petič, da aktivno zagotavljajo pomoč pri logistiki oziroma oskrbi z gorivom za zaposlene na ključnih operativnih nalogah, in šestič, da preverijo vse razpoložljive pravne in organizacijske možnosti za blažitev dodatnih bremen zaposlenih.

V petih dneh pričakujejo, da jih obvestijo o tem, katere ukrepe so pristojni že sprejeli in katere dodatne še bodo ter ali so pripravljeni v sodelovanju s sindikatom takoj pristopiti k usklajevanju začasnih rešitev za zaščito zaposlenih.

V primeru, da odziv delodajalca ne bo ustrezen in da njihovih ukrepov ne bodo sprejeli, ne izključujejo uporabe sindikalnih in pravnih sredstev.