Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Policijski sindikat: Motnje pri oskrbi z gorivom vplivajo na delo zaposlenih

Ljubljana, 25. 03. 2026 11.22 pred 1 uro 2 min branja 18

Avtor:
N.L.
Stavka Policijskega sindikata Slovenije

Motnje pri oskrbi z gorivom vplivajo tudi na delo policistov, opozarjajo v Policijskem sindikatu Slovenije. Na notranje ministrstvo in Generalno policijsko upravo so poslali zahtevo, s katero pozivajo k takojšnjim organizacijskim, logističnim in začasnim ukrepom. Med drugim predlagajo tudi začasne razporeditve na delo bližje kraju bivanja in delo od doma, kjer je to mogoče.

Težave pri oskrbi z gorivom vplivajo predvsem na zaposlene, ki se na delo vozijo iz oddaljenih krajev, "pogosto več deset oziroma več kot sto kilometrov v eno smer, ter zaposlene, ki delo opravljajo v režimih, kjer sta pravočasen prihod na delo in zanesljiva mobilnost bistvena za nemoteno izvajanje nalog," so v zahtevi zapisali v sindikatu, kjer opozarjajo, da količinske omejitve pri točenju goriva vplivajo na možnost pravočasnega prihoda zaposlenih na delo, s tem pa je, kot dodajajo, ogroženo nemoteno in učinkovito izvajanje njihovih nalog.

Sindikat je zahtevo poimenoval: Sprejem začasnih ukrepov zaradi motenj pri oskrbi z gorivom in posledic za prihod zaposlenih na delo.
FOTO: Damjan Žibert

Od nadrejenih zahtevajo, da sprejmejo začasne organizacijske, logistične in zaščitne ukrepe, "s katerimi boste zaščitili zaposlene pred nesorazmernimi bremeni in s tem zagotovili nemoteno operativno delovanje organa".

Predlagajo šest točk

Prvič, da analizirajo stanje, zlasti pri tistih, ki se na delo vozijo iz bolj oddaljenih krajev, drugič, da začasno prilagodijo organizacijo dela in razbremenijo prevelike obremenitve zaposlenih, tretjič, da tam, kjer je to mogoče, zaposlene premestijo na delo bližje kraju bivanja, četrtič, da pri tistih delih in nalogah, kjer je to mogoče, zaposleni delajo od doma, petič, da aktivno zagotavljajo pomoč pri logistiki oziroma oskrbi z gorivom za zaposlene na ključnih operativnih nalogah, in šestič, da preverijo vse razpoložljive pravne in organizacijske možnosti za blažitev dodatnih bremen zaposlenih.

V petih dneh pričakujejo, da jih obvestijo o tem, katere ukrepe so pristojni že sprejeli in katere dodatne še bodo ter ali so pripravljeni v sodelovanju s sindikatom takoj pristopiti k usklajevanju začasnih rešitev za zaščito zaposlenih.

V primeru, da odziv delodajalca ne bo ustrezen in da njihovih ukrepov ne bodo sprejeli, ne izključujejo uporabe sindikalnih in pravnih sredstev.

policijski sindikat gorivo policija

Cene nepremičnin še višje, rabljena stanovanja za več kot 8 odstotkov

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
KOMENTARJI18

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
zibertmi
25. 03. 2026 12.08
če tankate na petrolu se obrnite na liderja sds in darija južno,kot največjega delničarja petrola.ali pa na drugo črpalko ,za vedno
Odgovori
-4
0 4
Groucho Marx
25. 03. 2026 12.33
Podkrepi trditev o največjem delničarju z lastniško strukturo in procenti.
Odgovori
0 0
jezenslovenec
25. 03. 2026 11.55
Kakšen meter greste pa lahko peš. Eni bi pa kar od doma pisali kazni.
Odgovori
+2
3 1
Jožajoža
25. 03. 2026 11.54
Z habßi se zmenite.za provizijo bo odprl pipe
Odgovori
-1
0 1
Spectator936
25. 03. 2026 11.48
Domača vtičnica mi je vedno na razpolago
Odgovori
+0
1 1
Anion6anion
25. 03. 2026 11.46
A strajk pa nič ne vpliva na delo???
Odgovori
+1
1 0
Racional-ec
25. 03. 2026 11.46
Vsaka stvar jansa-golob, djte ljudje ze zacet zivet. Tole s to nafto pa tut tresla se gora, rodila se mis…policaji pa vedno neki hocjo, raj naj se spravjo kaj delat, lenuhi.
Odgovori
+1
2 1
snupy1
25. 03. 2026 11.43
Namesto da najdejo krivce ki so nas poustili na cedilu z gorivom. Petrol in Policija ma vas rad
Odgovori
+2
3 1
peresni
25. 03. 2026 11.37
Janšisti imajo res zblojeno prav...Golob je sesul še Poljsko🤣
Odgovori
-1
2 3
jank
25. 03. 2026 11.34
A ne stavkajo tile policijoti?
Odgovori
+0
3 3
Srebrni breg
25. 03. 2026 11.33
Pritożite se na Petrol in Trstenjakovo.
Odgovori
+1
4 3
Pajo_36
25. 03. 2026 11.32
Uau, a se je izkazalo, da je bila velika napaka prodaja strateških energetskih firm, a? Kjer določena politika nalašč bremza oskrbo? So imeli Kordiši in podobni prav?
Odgovori
+2
2 0
smeh69
25. 03. 2026 11.31
A policahi še štrajkajo
Odgovori
+1
1 0
smeh69
25. 03. 2026 11.30
Pravilno
Odgovori
0 0
bibaleze
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1599