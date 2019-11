Policijski sindikat opozarja: oprema kriminalistov je zastarela in pomanjkljiva, celo nevarna

Le večer preden so policijske enote slovesno dobile ključe več kot 60 novih vozil , so v Policijskem sindikatu Slovenije (PSS) opozorili, da kriminalisti že vrsto let zaznavajo "opuščajoč in neustrezen odnos delodajalca do zagotavljanja osnovne opreme za nemoteno delo oz. za zagotavljanje minimalne varnosti pri njihovem delu". Zato so na Ministrstvo za notranje zadeve in generalno direktorico policije Tatjano Bobnar naslovili zahtevo za zagotovitev primerne varnostne opreme, delov uniforme in civilnih oblačil kriminalistom.

V skladu z zadnjimi Pravili o civilni službeni obleki, delovni obleki in denarnih nadomestilih je delodajalec kriminalistom dodelil delovno in identifikacijsko vetrovko, delovni jopič, delovne hlače, kombinezon, srajco z dolgimi rokavi ali puli, majico s kratkimi rokavi, kapo, nogavice in terenske čevlje, zimsko vetrovko, šal, usnjene rokavice, podobleko, podkapo, hlačni pas, službeni pas, torbico za prikrito nošenje pištole in službeno torbico.

Glede na značilnost in specifičnost neposrednega dela poklica kriminalista, bi morali imeti ti v osebni zadolžitvi opremo za opravljanje nalog na terenu v količini in obsegu, ki bi zagotavljala minimalne standarde za zagotavljanje varnosti pri delu in za uspešno izvedbo zadanih nalog. V specifičnih in posebej nevarnih okoliščinah pa bi kriminalisti v osebni zadolžitvi morali imeti zaščitni neprebojni jopič, neprebojno srajco in čelado ter drugo opremo, ki taktično tehnično ustreza normativom za uspešno in varno izvajanje nalog oz. sodobnim izzivom in zahtevam v današnjem času, opozarjajo.

"Da bi lažje razumeli delo kriminalista, naj navedemo, da kriminalist opravlja naloge neposredno in pretežno na terenu, zaradi česar je izpostavljen vremenskim in drugim škodljivim vplivom. Kot pooblaščena uradna oseba dela tudi v posebnih razmerah, kar vključuje delo ob nedeljah in praznikih, delo v deljenem delovnem času, nočno delo, delo, daljše od polnega delovnega časa, dežurstvo kot redno obliko dela, dežurstvo, ki se odreja izjemoma, ko je to iz varnostnih razlogov potrebno in pripravljenost za delo. Delo je organizirano pretežno po razporedu, vendar se v večini primerov razporejanje na delo izvaja s spremembami, s čimer se delo prilagaja problematiki in zadanim nalogam, ki so posledica zunanjih dejavnikov,"pojasnjujejo v PSS.

Oprema, ki jo kriminalisti uporabljajo za svoje delo, je po besedah sindikata delno zastarela in pomanjkljiva, zato od delodajalca zahtevajo, da "nemudoma pristopi k spremembam in vrsti in obliki ter količini opreme, ki bodo v nadaljevanju dodeljeni kriminalistom za njihovo nemoteno izvajanje nalog in za zagotavljanje minimalnih standardov za zdravje pri njihovem delu."