Policijski sindikat Slovenije napovedal ovadbo Olaja

"Reprezentativni sindikat neposredno ali posredno zagotavlja oz. skrbi za pravice vseh zaposlenih. Iz tega razloga morajo biti obvestila sindikata dostopna vsem zaposlenim. Sindikat ima pravico, tako na podlagi določil Kolektivne pogodbe za policiste kakor tudi Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti, prosto razdeljevati sindikalno gradivo in tisk, svobodo sindikalnega obveščanja in razpečevanja sindikalnega tiska, enako sindikalni zaupniki lahko pošiljajo sindikalna zasebna obvestila članom sindikata po elektronski pošti ministrstva in Policije, vse to sodi med sindikalno dejavnost oziroma sindikalne pravice. Delodajalec je dolžan sindikatu zagotoviti pogoje za hitro in učinkovito opravljanje sindikalnih dejavnosti v skladu s predpisi, s katerimi se varujejo pravice in interesi delavcev," so zapisali v izjavi za javnost.

Ob tem navajajo, da ravnanja in odločitve Olaja nimajo ustrezne pravne podlage, menijo pa tudi, da je generalni direktor Policije s svojimi ravnanji in odločitvami "povzročil prepovedane posledice, ker je s kršitvijo predpisov onemogočil sindikalno dejavnost ali oviral uresničevanje sindikalnih pravic." Zato so danes pooblastili Odvetniško družbo Čeferin, Pogačnik, Novak, Koščak in partnerji, da zoper generalnega direktorja Policije Antona Olaja poda kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja Kršitve pravic do sodelovanja pri upravljanju in kršitev sindikalnih pravic.

Svet PSS o opozorilu pred odpovedjo predsedniku sindikata

Svet policijskega sindikata se je na seji seznanil z opozorilo pred odpovedjo, ki ga je zaradi izjav v intervjuju za Novice Svet24 prejel predsednik Rok Cvetko. Ta je za 24ur.com povedal, da gre pri vseh njegovih izjavah za akte sindikata, saj izrečeno v intervjuju zgolj odraža mnenje sindikata.

V sindikatu poudarjajo, da so bile njegove izjave predstavljene kot stališča, mnenja in akti PSS ter da so generalnega direktorja Policije že dalj časa opozarjali na vsebino in tematiko, ki je bila nato predstavljena v intervjuju. V sindikatu tudi dodajajo, da so Olaja večkrat pozvali k ukrepanju.

Sindikatu se zdi sporno, da je bilo opozorilo izdano na podlagi pogodbe o zaposlitvi med delodajalcem in Rokom Cvetkom, ki je v intervjuju deloval kot predsednik PSS in izražal njegova stališča. V tem oziru je, ugotavljajo, opozorilo napačno in protipravno. V sindikatu se tudi sklicujejo na ustavno pravico do svobodnega delovanja sindikata, Cvetko pa da je uveljavljal in varoval interese članov sindikata in zaposlenih.

Kot nam je povedal Cvetko, so podali opozorilo delodajalcu zaradi poseganja v sindikalne pravice. "Če bodo nastale škodne posledice, se bo formiral stavkovni odbor. Sama formacija stavkovnega odbora v osnovi še nič ne pomeni. Gre za zgolj za opozorilo delodajalcu, naj s takimi dejanji preneha. Če se to ne konča, potem je stavkovni odbor tisti, ki sprejema nadaljnje ukrepe. Ali bo do njih prišlo, pa je v tem trenutku močno prezgodaj govoriti."

Spomnimo, decembra sta tako Cvetko kot vodja SPS Kristjan Mlekuš od generalnega direktorja Policije Olaja prejela opozorili pred odpovedjo. Razlog za izrečen delovnopravni ukrep so bile njune izjave v medijih, ki naj bi bile "neresnične in škodljive" za Policijo.