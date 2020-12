Policijski sindikat Slovenije: Odgovornost za stavko je na strani vlade

Ali ima vlada resničen interes za razrešitev spora, bo po mnenju predsednika sindikata Roka Cvetka jasno v naslednjih dneh. Kot je povedal, so v sindikatu sklep o aktivnem pripravljanju na stavko objavili tretjega decembra, petega decembra pa so k resnemu pristopu k razreševanju zahtev pozvali tudi predsednika vlade, od katerega do danes niso prejeli odziva.

Za izpolnitev te zaveze na podlagi sporazuma iz leta 2018 po njihovih navedbah niso potrebna dodatna sredstva, saj se ta gibljejo v okviru trenutno že dodeljenih. Vlada sicer v nasprotju s sindikatom meni, da omenjena analiza ni pokazala, da bi bila delovna mesta policistov sistemsko podvrednotena glede na delovna mesta ostalih uniformiranih poklicev, in da tako ne daje podlag za višje uvrščanje delovnih mest in nazivov policistov v plačne razrede.

Po oceni sindikata vlada krši stavkovni sporazum iz leta 2018 v zvezi z analizo vrednotenja delovnih mest za uniformirane poklice. Po mnenju sindikata bi namreč morali na podlagi ugotovitev analize, ki jo je izvedla fakulteta za upravo, vsi policisti dobiti višjo osnovno plačo. Kot so povedali, mora vlada stavkovni sporazum upoštevati ne glede na to, ali ji to ustreza. "Vlada ne spoštuje sklenjenih pogodb, kar na drugi strani vsakodnevno pričakuje od vseh ostalih državljanov," so dodali.

Za policijsko stavko in njene posledice je odgovorna vlada, ki pa ima do 11. januarja dovolj časa, da stavko prepreči, so prepričani v Policijskem sindikatu Slovenije.

Policisti tudi zahtevajo, da jih vodstvo policije, ministrstva in vlada začnejo po večmesečnem opozarjanju "sprejemati kot enakopravnega socialnega partnerja v socialnem dialogu, kot je bilo to uveljavljeno v preteklih letih". Zahtevajo še razrešitev problematike napredovanja policistov in spremembe zakona o organiziranosti in delu v policiji, s katerim bi omogočili kolektivno urejanje pravic uslužbencev.

Na oceno notranjega ministrstva, da je napovedana stavka politično motivirana, v sindikatu odgovarjajo, da ne gre za rušenje vlade in da je njihov sindikat vodil stavke v času različnih političnih opcij. "Ni pomembno kdo vlado sestavlja, za nas je pomembno, kdo probleme razrešuje," je poudaril Cvetko.

Odzvali so se tudi na napoved notranjega ministra Aleša Hojsa na Twitterju, da bodo s pričetkom stavke na spletnih straneh ministrstva objavili plače policistov po posameznih policijskih upravah in policijskih postajah. V sindikatu izpostavljajo, da plače z izpolnitvijo stavkovnega sporazuma nimajo nič skupnega, poleg tega pa so ves čas javno dostopne. Z izjavo glede plač je po oceni sindikata minister izkazal nepoznavanje stavkovnih zahtev.

V sindikatu so sicer danes pojasnili, da o konkretnih stavkovnih ukrepih še ne morejo govoriti, bodo pa ti prilagojeni takratni epidemiološki situaciji, in vsem z njo povezanim omejitvam. Prav tako še ne vedo, ali se jim bo pri stavki pridružil tudi Sindikat policistov Slovenije, saj jim še niso odgovorili na poziv. Ob tem so dejali, da s svojim pozivom k stavki nagovarjajo vse policiste, ne glede na članstvo v sindikatu.