PSS s kazensko ovadbo proti direktorju uniformirane policije Danijelu Lorbeku

Kot navajajo v PSS, sta ga s tem zavestno, namerno in protipravno spravila v negotov in podrejen položaj ter ovirala sindikalno delovanje organa PSS. "Pri tem sta kršila več predpisov in splošnih aktov, med drugim tudi vrsto mednarodnih zavezujočih aktov."



Zaradi tega so pooblastili odvetniško pisarno LMR, da zoper oba poda kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja – kršitev pravic do sodelovanja pri upravljanju in kršitev sindikalnih pravic po 200. členu KZ-1 in drugih kaznivih dejanj. "Zoper navedena bomo podali tudi odškodninski zahtevek, saj PSS ne more več neovirano izvajati sindikalne dejavnosti v skladu s svojimi internimi akti, do katerih ima pravico po 76. členu Ustave Republike Slovenije, ker mu to delodajalec oziroma vodje, ki izvajajo pooblastila delodajalca, protipravno in zavestno onemogočajo."

Spomnimo, v PSS so že pred dnevi napovedali kazensko ovadbo proti generalnemu direktorju Policije Antonu Olaju. Tega obtožujejo cenzure. Razlog je Olajeva odločitev, da policijskima sindikatoma naloži obveznost, da morata vse dokumente, ki jih želita objaviti na intranetu Policije, pošiljati na preverbo na uradni predal službe generalnega direktorja Generalne policijske uprave. Predsednik sindikata Rok Cvetko pa je zaradi izjav v intervjuju za medije prejel opozorilo pred odpovedjo.