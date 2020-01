Policijski sindikat Slovenije se ne bo pridružil februarski stavki

Sindikat policistov Slovenije (SPS) je zaradi neizpolnjevanja vladnih zavez iz leta 2018 podpisanega stavkovnega sporazuma za 3. februar napovedal štiriurno opozorilno stavko . Od vlade zahtevajo takojšnjo realizacijo dogovora o izvedbi strokovne in neodvisne analize zahtevnosti delovnih mest pooblaščenih uradnih oseb, takojšnjo ureditev vprašanja glede bruto bruto izplačila, v zvezi s katerim še vedno teče postopek na delovnem sodišču, vzpostavitev kariernega sistema in sprejetje sistemskih ukrepov za izboljšanje razmer v policiji.

A v spremenjenih političnih razmerah, ob odstopu premierja Marjana Šarca, se pojavlja vprašanje, na koga bodo stavkajoči policisti sploh naslavljali svoje zahteve? Drugi sindikat – PSS, zato v stavki ne vidi smisla. "Vlada Republike Slovenije po odstopu predsednika vlade po mnenju Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo tudi nima več pooblastil za sklepanje novih, zavezujočih dogovorov," so zapisali v sklepu, ki so ga sprejeli na današnji izredni seji.

Ob tem v PSS dodajajo, da jim stavkovne zahteve SPS niso bile posredovane ter da tudi niso bili pozvani v izvajanje skupnih stavkovnih aktivnosti. Svet PSS pa da se je do njih lahko opredelil zgolj na podlagi informacij preko notranjih in zunanjih medijev. Dodali so še, da so stavkovne zahteve, ki so povzete iz Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev trenutno v reševanju, nova zahteva SPS pa da ne zagotavlja obligacije uspeha pri urejanju pravic zaposlenih.

SPS: Po naših projekcijah sledi kadrovski kolaps

Odzvali so se tudi že v SPS, kjer so pričakovali, da bo PSS zavzel stališče, kot ga je. "Njihovo stališče obžalujemo, vendar gre za legitimno pravico vsakega reprezentativnega sindikata, da samostojno in neodvisno izvaja svoje poslanstvo," nam je na novinarsko vprašanje odgovoril predsednik sindikata Kristjan Mlekuš in dodal, da v SPS ne morejo pristati na "pasivnost zaradi vpliva politike in posledično na prikrivanje problemov, ki jih policistke in policisti vsakodnevno občutimo na terenu".