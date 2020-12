Policijski sindikat Slovenije začel priprave na stavko

Iz Policijskega sindikata Slovenije so sporočili, da je njihov svet soglasno ugotovil, da vlada neposredno krši sporazum o razreševanju stavkovnih zahtev, s čimer so izpolnjeni pogoji za napoved stavke zaposlenih v MNZ, Policiji in Inšpektoratu za notranje zadeve. Začeli so pripravo stavkovnih zahtev in gradiv ter drugih aktov za izvajanje stavke.

Svet Policijskega sindikata Slovenije (PSS) je na včerajšnji 4. korespondenčni seji soglasno ugotovil, da vlada neposredno krši II. točko Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev, s čimer so izpolnjeni pogoji za napoved stavke zaposlenih na Ministrstvu za notranje zadeve (MNZ), Policiji in Inšpektoratu za notranje zadeve (IRSNZ). Omenjena točka govori o tem, da se vlada zavezuje, da se v roku 60 dni po podpisu sporazuma pri neodvisni strokovni instituciji naroči izvedbo primerjalne analize vrednotenj delovnih mest za zaposlene v javni upravi s posebnimi pooblastili (uniformirani poklici). Zato so sprejeli sklep, da začnejo pripravo stavkovnih zahtev in gradiv ter drugih aktov za izvajanje stavke. Po potrditvi gradiva organov sindikata se napove stavka zaposlenih v MNZ z organoma v sestavi, so sporočili.

icon-expand V PSS so sprejeli sklep, da začnejo pripravo stavkovnih zahtev in gradiv ter drugih aktov za izvajanje stavke. FOTO: Blaž Garbajs

Soglasno so sprejeli tudi sklep, da se od vlade zahteva, da prekliče oziroma odpravi sklep z dne 23. septembra 2020, ki ga je sprejela na 33. redni seji "na podlagi pomanjkljive, zavajajoče in političnointeresno prilagojene informacije" o realizaciji omenjene točke sporazuma z dne 21. september 2020, ki jo je pripravilo Ministrstvo za javno upravo (MJU). Na omenjeni seji se je vlada seznanila z Neodvisno strokovno analizo ustreznega vrednotenja delovnih mest pooblaščenih uradnih oseb s posebnimi pooblastili, ki jo je izvedla Fakulteta za upravo na podlagi izvedenega postopka oddaje javnega naročila in sklenjene pogodbe. Kot je sporočilo MJU, iz njenih rezultatov ne izhaja podlaga za višje uvrščanje delovnih mest in nazivov policistov v plačne razrede. "Analiza je pokazala, da sicer obstajajo manjša odstopanja zahtevnosti določenih delovnih mest znotraj nekaterih tarifnih razredov, ki pa ne kažejo, da bi bila delovna mesta policistov sistemsko podvrednotena glede na delovna mesta ostalih uniformiranih poklicev."Ocenili so, da upoštevaje določbe Stavkovnega sporazuma vlada ni zavezana predlagati kakršnekoli druge spremembe uvrstitev v plačne razrede delovnih mest in nazivov ostalih obravnavanih uniformiranih poklicev.