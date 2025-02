Sindikat o obsodbi policistov: Postali so grešni kozli političnega odločanja

Sodbo, ki še ni pravnomočna, v sindikatu sprejemajo z ogorčenjem, so zapisali v izjavi. "Dejstvo, da so bili kaznovani zgolj izvršitelji ukazov, medtem ko so se odgovorni na položajih, ki so ukaze prvi izdali, izognili kakršni koli odgovornosti, po našem mnenju predstavlja nedopustno prelaganje odgovornosti na najnižje ravni sistema. Policisti, ki so zgolj izpolnjevali svojo dolžnost, so postali "grešni kozli" političnega odločanja in sistemske neodgovornosti."

Po njihovem mnenju sodba razkriva resno pomanjkljivost v delovanju pravne države, saj da so odgovorni, ki so izdali ukaze, ostali nedotaknjeni, kar predstavlja nevaren precedens, še trdijo in dodajajo, da sodba postavlja pod vprašaj verodostojnost celotnega kazenskega pregona in odgovornosti znotraj pravne države. "Takšna država namreč spominja na avtoritarni režim, v katerem so odločitve centralizirane, odgovornost pa se sistematično prelaga na nižje ravni. Gre za sistem, kjer elita sprejema ukrepe, a se izogiba posledicam, medtem ko podrejeni nosijo kazensko odgovornost za izvrševanje ukazov," so še zapisali v sindikatu. Dodajajo, da so take odločitve značilnejše za sisteme, v katerih zakoni veljajo zgolj za šibkejše, ne pa za tiste na vrhu.