Policijski sindikat: Ukrep karantene za ilegalne migrante ne velja

" Tujcev-ilegalnih migrantov se ne nastani v primerne prostore, ki bi bili namenjeni izolaciji oziroma karanteni za čas 14 dni, ker se v te iste prostore skupaj z že nastanjenimi tujci-ilegalnimi migranti ves čas nastanjajo novo prispeli ," opozarjajo v PSS. Namesto tega so nastanjeni v skupnih prostorih, ne glede na njihovo zdravstveno stanje in čas prihoda.

Čeprav je ukrep karantene z odlokom vlade določen za vse tujce in slovenske državljane, ki se k nam vračajo iz držav na rdečem seznamu, pa s terena dobivajo informacije, da ta iz neznanih razlogov ne velja za tujce, ki pridejo v omenjeni center. To je po njihovih besedah skrb vzbujajoče.

Ker gre za objekt, kjer je gibanje omejeno, se tujci ne morejo prosto gibati, pač pa se lahko gibljejo samo znotraj določenega oddelka/območja, kjer so nastanjeni. " Seveda pa je vsak zaposlen dolžan poskrbeti za svojo varnost in preventivne ukrepe, ko se giblje znotraj navedenega območja. Vsi drugi premiki med oddelki so nadzorovani in izključno v spremstvu zaposlenih. Na vseh vidnih mestih so nameščene tudi informacije v več jezikih o bolezni covid-19, da se tujci seznanjeni in da razumejo določene ukrepe ," pojasnjujejo.

Kot pojasnjujejo, so vsi policisti in zaposleni seznanjeni z dokumenti, ki jih je izdal NIJZ oz. druge strokovne službe v zvezi z izvajanjem nalog ter preventivnim ravnanjem in uporabe zaščitnih sredstev, prav tako imajo na razpolago dovolj zaščitne opreme. " Poleg mask, rokavic, očal, skafandrov, razkužil, ki jih imajo na razpolago zaposleni, so vsi dobili v osebno uporabo še zaščitni vizir za obraz, ki ga lahko uporabljajo v postopkih in pri delu v centru."

Iz Policije so sporočili, da podpirajo prizadevanja in skrb PSS glede zagotavljanja ustrezne varnosti in zdravja pri delu, a da je morebitna odprta vprašanja treba reševati medsebojno v dialogu in z argumenti, usmerjenimi k skupnim rešitvam.

V sindikatu še pravijo, da na to problematiko opozarjajo že od marca, a so vse do zdaj naleteli na gluha ušesa. Pristojne inšpekcijske organe prosijo, da v skladu s svojimi pristojnostmi uvedejo inšpekcijski nadzor.

Pristojne institucije zato pozivajo, naj vse tujce, ki prihajajo iz držav s poslabšano epidemiološko sliko, namestijo v posebne (izolirane) prostore in jim zagotovijo obvezno 14-dnevno karanteno. Predlagajo, da bi jih namestili v " bivalne hiške, ki so na razpolago" , s čimer bi zmanjšali možnost medsebojnih okužb oz. okužb policistov in ostalih zaposlenih.

Takšno ravnanje je po besedah sindikata ne samo diskriminatorno do drugih tujcev in tudi slovenskih državljanov, pač pa predvsem nevarno z vidika zagotavljanja varstva in zdravja policistov oziroma zaposlenih.

Policisti in vsi zaposleni so redno seznanjeni z vsemi usmeritvami, novostmi in priporočili NIJZ in drugih strokovnih služb MNZ in Policije. Center za tujce upošteva in izvaja vse navedene usmeritve in ukrepe predpisane s strani pristojnih služb in bo v primeru novih ali dodatnih usmeritev tudi to upošteval.

Vodstvo enote in Centra za tujce je s policisti vsakodnevno v neposredni komunikaciji, vsa odprta vprašanja rešujejo sproti in v okviru možnosti in pristojnosti, še zagotavljajo. Prav tako je v centru že od začetka junija dodatna kadrovska pomoč policistov iz drugih policijskih uprav, v teku pa je zaposlitev dodatnega osebja preko sistema javnih del, predvsem za vzdrževanje objekta.

'Vsi na novo sprejeti tujci so ločeni od ostalih – v večini več kot 14 dni'

Center za tujce po pojasnilih Policije sprejema tujce, ki prihajajo z območja Hrvaške in so nastanjeni ločeno od ostalih, ki so tam (nastanjeni na štirih ločenih oddelkih) že dlje časa. "Vsi novo sprejeti tujci so – po postopku sprejema in oskrbe z osnovnimi higienskimi in drugimi potrebščinami – nastanjeni v bivalne kontejnerje, kjer ostanejo vse dokler ni potrebe po preselitvi v drug objekt ali oddelek znotraj Centra za tujce, v večini več kot 14 dni. Na razpolago imajo tudi dva posebna sanitarna bivalnika z umivalniki, stranišči in tuši. V času nastanitve v bivalnih kontejnerjih se s strani zdravstvenih delavcev Centra za tujce dnevno izvaja "opazovanje" tujcev, ravno v smislu zaščite zaposlenih in tujcev."

Tujci, ki jih policija nastani v Center za tujce in so na območju Republike Slovenije že več kot 14 dni ali so vrnjeni iz Italije in so bili predhodno že dlje časa na območju Slovenije (npr. nastanjeni v azilnem domu), pa so nameščeni v sprejemne prostore in nastanjeni po običajnem postopku, seveda ob dejstvu, da ne kažejo nobenih znakov bolezni.

Potrjene okužbe s covidom-19 še ni bilo

Na vprašanje, ali v centru potekajo testiranja na covid-19 in kako pogosta so, na Policiji odgovarjajo, da so vse od začetka epidemije vedno, ko je bil zaznan najmanjši znak ali sum na bolezen covid-19, takšnega tujca izolirali in testirali.

Do danes še nihče od nastanjenih tujcev ni bil pozitiven, opravljenih pa je bilo več kot 100 testov.