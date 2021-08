Policijski sindikat zahteva dostop do gradiv o nadzoru nad delom PU Ljubljana

Policijski sindikat Slovenije je na generalnega direktorja policije Antona Olaja naslovil zahtevo za dostop do gradiv v zvezi s strokovnim nadzorom nad delom Policijske uprave (PU) Ljubljana. Nadzor je pokazal nepravilnosti, trem policistom PU Ljubljana pa je bilo vročeno pisno opozorilo pred redno odpovedjo zaradi kršitev pogodbe o zaposlitvi.

Kot izhaja iz objave na spletni strani policijskega sindikata, od generalnega direktorja Policije Antona Olaja zahtevajo dostop do gradiv, ki se nanašajo na strokovni nadzor nad delom PU Ljubljana in centra za varovanje in zaščito uprave za policijske specialnosti med 14. in 17. julijem, ki je bil odrejen zaradi dogodkov med 5. in 7. julijem, ko je Policija obravnavala več prijav na škodo nekaterih poslancev državnega zbora.

icon-expand Policijski sindikat je Olaja pozval, naj jim čim prej omogoči dostop do gradiva. FOTO: Damjan Žibert

Prav tako sindikat zahteva dostop do gradiv, ki se nanašajo na strokovni nadzor nad delom PU Ljubljana med 27. junijem in 5. julijem, odrejenim v zvezi z aktivnostmi in varovanjem neprijavljenega javnega shoda na Prešernovem trgu v Ljubljani 25. junija. "Prosimo, da nam pridobitev navedenega gradiva omogočite z vpogledom ali pridobitvijo prepisa, fotokopij ali elektronskega zapisa, saj ga potrebujemo zaradi zagotavljanja sindikalnega varstva pravic članov sindikata," so zapisali v policijskem sindikatu. Dodali so, da "iz javnih objav izhaja, da je predstojnik organa na podlagi poročil navedenih nadzorov odločil o pravicah iz delovnega razmerja, tako da je trem našim članom izdal delovnopravni ukrep – opozorilo pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi". Policijski sindikat je Olaja pozval, naj jim čim prej omogoči dostop do gradiva, saj gre po njihovem mnenju za zelo nevaren precedens, ki v javnosti vzbuja velik dvom o nepristranskosti odločitve vodstva Policije, zato lahko v nadaljevanju vpliva tudi na varnost ostalih policistov, predvsem v postopkih z ekstremnimi skupinami.