Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Slovenija

Policijski sindikat zahteva spremembe, sicer napoveduje sindikalne aktivnosti

Ljubljana, 10. 08. 2025 13.22 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 4 min
Avtor
STA
Komentarji
15

V Policijskem sindikatu Slovenije izražajo oster protest zaradi postopka priprave policijske novele, ki jo je vlada konec julija posredovala v parlamentarno proceduro. Zahtevajo, da se postopek sprejemanja novele nemudoma zaustavi ali pripravi dopolnila, usklajena s sindikatom. V nasprotnem ne izključujejo "aktivacije sindikalnih aktivnosti".

Po mnenju Policijsega sindikata Slovenije je vlada pri sprejemanju predloga novele zakona o organiziranosti in delu v policiji delovala enostransko in kršila zaveze iz sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev iz leta 2021. Predlog novele je namreč posredovala v zakonodajni postopek, "kljub še vedno neusklajenim zadevam, izpostavljenim s strani sindikata v socialnem dialogu", so v odzivu izpostavili v sindikatu. Protest zaradi kršitve socialnega dialoga in spornih vsebin so naslovili tudi na vlado, ministrstvo za notranje zadeve in odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo.

Policist
Policist FOTO: Aljoša Kravanja

V sindikatu so sicer zadovoljni, da je predlagatelj iz predloga črtal najbolj sporne določbe prvega osnutka. Pozdravljajo zlasti umik določbe, ki bi uradnikom direktorata za policijo in druge varnostne naloge na notranjem ministrstvu podelila neomejena pooblastila za nadzor vseh prostorov in gradiv policije, ter črtanje predloga o pripravljenosti na določenem kraju, ki ne bi štela v delovni čas. Kljub pozitivnim korakom pa v predlogu še vedno ostajajo številne sporne določbe, ki terjajo vsebinsko in pravno utemeljeno kritiko, so navedli v odzivu.

Med spornimi določbami izpostavljajo predlog, po katerem bi policistu avtomatično prenehalo delovno razmerje ob pravnomočni obsodbi na zaporno kazen, daljšo od šestih mesecev. Kot opozarjajo, novela širi razloge za izgubo zaposlitve na vsa kazniva dejanja, tudi če niso povezana z opravljanjem policijske službe. "Zahteva po brezhibni integriteti policistov je sicer razumljiva, vendar bi morala biti odpoved delovnega razmerja omejena na primere, ko storjeno kaznivo dejanje dejansko omaja integriteto ali zaupanje v opravljanje policijskega poklica," so izpostavili.

Želijo več dopolnitev in sprememb

Trenutni predlog po mnenju sindikata ne omogoča presoje konkretnih okoliščin in ne daje možnosti, da bi se upoštevalo povezavo dejanja s službo ali osebne okoliščine posameznika, kar lahko vodi v krivične posledice. Zahtevajo, da se predlog sporne določbe preoblikuje tako, da bo sorazmerna oziroma v primeru prenehanja delovnega razmerja ob pravnomočni obsodbi na zaporno kazen izenačena z ostalimi javnimi uslužbenci.

Preberi še Ministrstvo z novelo v ureditev napredovanj in premeščanj v Policiji

Pripombe imajo tudi na predlog, s katerim se uvaja obvezno preverjanje strokovne in psihofizične usposobljenosti vseh policistov na vsakih pet let. Po mnenju sindikata je generalno testiranje celotnega kadra nesorazmerno glede na dejanske potrebe, predlog tudi ne vsebuje zadostnih varoval pred arbitrarnim posegom v pravice policistov, saj ne določa jasnih, objektivnih in preverljivih kriterijev za ocenjevanje psihofizične usposobljenosti, ne določa postopka preverjanja, niti pravnih posledic ugotovljenih pomanjkljivosti, opozarjajo.

Predlagajo, da se predlagana določba črta ali dopolni z jasno opredeljenimi postopkovnimi pravicami policistov in z objektivnimi merili, ki preprečujejo arbitrarnost in izgubo poklica ter zaposlitve na podlagi obdobnih preverjanj znanja in psihofizičnih sposobnosti.

Med spornimi določbami med drugim izpostavljajo tudi predlog sprememb v delu, ki se nanaša na pogoje za delovanje pomožne policije. Novela dviguje vstopno starost pomožnih policistov na 63 let, ne da bi zanje veljale dosedanje omejitve ali redna preverjanja usposobljenosti, opozarjajo. "Tako podaljševanje službe pomožnih policistov v nasprotju z oceno tveganja za izvajanje policijskih pooblastil brez ustreznih, zelo strogih in sistemsko jasnih preizkusov ocenjujemo kot tvegano in diskriminatorno," so izpostavili.

'Naše interese in pravice bomo moral isicer zaščititi z aktivacijo sindikalnih aktivnosti'

Vlado in DZ pozivajo, da nemudoma pristopi k spremembam, tako da aktivacija pomožne policije ne bo mogoča zaradi odsotnosti redno zaposlenih, in da se določi, da lahko pomožna policija opravlja naloge le v izjemnih in določenih primerih, kot so naravne nesreče ali večje migracijske krize. Med drugim predlagajo tudi, da se pomožne policiste ne uporablja za sistemsko nadomeščanje delovnih mest in se opusti dvig starostne meje na 63 let za operativne pomožne policiste. V predlogu novele sicer pogrešajo tudi ukrepe za odpravo akutne kadrovske podhranjenosti v policiji.

V sindikatu zahtevajo, da se postopek sprejemanja policijske novele nemudoma zaustavi, dokler ne bodo sporne določbe ustrezno proučene in upoštevaje veljavne sporazume usklajene v sodelovanju s Policijskim sindikatom Slovenije. Predlagajo tudi, da se v čim krajšem času skliče usklajevalni sestanek med predlagatelji zakona in predstavniki sindikata. Če vlada ocenjuje, da določene spremembe ne morejo čakati, pa zahtevajo, da se pripravi sveženj dopolnil, usklajenih s sindikatom, in šele nato nadaljuje zakonodajni postopek.

Če vlada ne bo spoštovala sporazuma iz maja 2021 in ne bo vzpostavila partnerskega dialoga o noveli, bodo primorani zaščititi pravice in interese članov z aktivacijo sindikalnih aktivnosti. "Te vključujejo tako pravna sredstva kot organizacijo sindikalnih akcij v skladu z zakonom in stavkovnimi zavezami," so še zapisali v sindikatu.

policija novela policijski sindikat
Naslednji članek

Oranžni alarm za Primorsko: temperature tudi do 38 stopinj Celzija

Naslednji članek

Nekoč so se samo vozili skozi Slovenijo, zdaj se spuščajo po toboganih

  • LESTEV
  • NADSTRESEK
  • VINILNI
  • VIJACNIKI
  • CISTILNIK
  • DRSNA VRATA
  • VHODNA VRATA
  • BALKONSKO POHISTVO
  • KOSILNICA
  • KOPALNISKO POHISTVO
  • ZAR
  • REGAL
  • VRTNA HISKA
  • PLASTICNA OMARA
KOMENTARJI (15)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Houdre
10. 08. 2025 14.56
Taubek in snajperist…se bosta kaj oglasila
ODGOVORI
0 0
JApajaDAja
10. 08. 2025 14.56
"bele rokavice" pri intervencijah ne spadajo v policijo...za kogarkoli gre..
ODGOVORI
0 0
Potouceni kramoh
10. 08. 2025 14.55
+1
Odkar imamo romske probleme je treba vse policiste nagradit z 30 leti beneficiranega staža, ker njihov posel je kot gladiator ki kroti leva v areni.ihaha.
ODGOVORI
1 0
Vakalunga
10. 08. 2025 14.45
+2
Romi ne policisti so problem, bo potrebna oborožitev in samozaščita, žal drugače ne gre..
ODGOVORI
2 0
nelevnedesen
10. 08. 2025 14.43
+2
Med spornimi določbami izpostavljajo predlog, po katerem bi policistu avtomatično prenehalo delovno razmerje ob pravnomočni obsodbi na zaporno kazen, daljšo od šestih mesecev. A ni to normalno? Do 6 mesecev je lahko ptepanje žene, preprodaja droge, tatvina... zakaj jih to skrbi?
ODGOVORI
2 0
Tadej Javnik
10. 08. 2025 14.49
+1
očitno je kar znaten procent teh biserjev obsojenih na takšno kazen. kar je smešno. oni bi naj bili vzor vsem, zaj pa bi radi obdržali službo tudi po 10 let zapora. ker kri.unalci so lahko dobri policisti. samo pri nas pomoje.
ODGOVORI
1 0
suleol
10. 08. 2025 14.35
+4
k boste opravljali svoje delu tam kjer vas najbolj rabimo takrat naj vam grejo nasproti, lahko je z mostov cilat pa po ac vozit,
ODGOVORI
4 0
razumi če lahko
10. 08. 2025 14.33
-1
volitve so pred vrati počasi se začne !!!
ODGOVORI
0 1
razumi če lahko
10. 08. 2025 14.33
+0
Samo lačnih otrok pa na enkrat ni več čudno !!
ODGOVORI
1 1
Petur
10. 08. 2025 14.18
+1
in ni jim prav da nimajo več ljubečega hoi sa,janeza in 4,5000 na mesec...
ODGOVORI
3 2
Monster_cat
10. 08. 2025 14.10
+5
Policaji......potem dohtarji....in nato se SVIZ
ODGOVORI
6 1
ROMELS
10. 08. 2025 13.48
+7
+V nemarni zloveniji stavkajo tisti, ki najmanj delajo.
ODGOVORI
8 1
LAPD
10. 08. 2025 14.16
-7
A res biser pridi boš šel malo patruljirati na vtocestni križ sedj poleti boš videl kako se nič ne dela.
ODGOVORI
1 8
nelevnedesen
10. 08. 2025 14.45
+4
A dremanje ob cesti je zate delo? Pokliči, ko boš videl strojane ko se vozijo brez tablic ali pa težijo ljudem, pa boš videl, če bodo prišli.
ODGOVORI
4 0
Tadej Javnik
10. 08. 2025 14.54
ma je treba malo migat vsaj 2 meseca na leto. plačo si je treba zaslužit.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1065