Policijski sindikat zahteva spremembe, sicer napoveduje sindikalne aktivnosti

V Policijskem sindikatu Slovenije izražajo oster protest zaradi postopka priprave policijske novele, ki jo je vlada konec julija posredovala v parlamentarno proceduro. Zahtevajo, da se postopek sprejemanja novele nemudoma zaustavi ali pripravi dopolnila, usklajena s sindikatom. V nasprotnem ne izključujejo "aktivacije sindikalnih aktivnosti".

Po mnenju Policijsega sindikata Slovenije je vlada pri sprejemanju predloga novele zakona o organiziranosti in delu v policiji delovala enostransko in kršila zaveze iz sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev iz leta 2021. Predlog novele je namreč posredovala v zakonodajni postopek, "kljub še vedno neusklajenim zadevam, izpostavljenim s strani sindikata v socialnem dialogu", so v odzivu izpostavili v sindikatu. Protest zaradi kršitve socialnega dialoga in spornih vsebin so naslovili tudi na vlado, ministrstvo za notranje zadeve in odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo.

Policist FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

V sindikatu so sicer zadovoljni, da je predlagatelj iz predloga črtal najbolj sporne določbe prvega osnutka. Pozdravljajo zlasti umik določbe, ki bi uradnikom direktorata za policijo in druge varnostne naloge na notranjem ministrstvu podelila neomejena pooblastila za nadzor vseh prostorov in gradiv policije, ter črtanje predloga o pripravljenosti na določenem kraju, ki ne bi štela v delovni čas. Kljub pozitivnim korakom pa v predlogu še vedno ostajajo številne sporne določbe, ki terjajo vsebinsko in pravno utemeljeno kritiko, so navedli v odzivu. Med spornimi določbami izpostavljajo predlog, po katerem bi policistu avtomatično prenehalo delovno razmerje ob pravnomočni obsodbi na zaporno kazen, daljšo od šestih mesecev. Kot opozarjajo, novela širi razloge za izgubo zaposlitve na vsa kazniva dejanja, tudi če niso povezana z opravljanjem policijske službe. "Zahteva po brezhibni integriteti policistov je sicer razumljiva, vendar bi morala biti odpoved delovnega razmerja omejena na primere, ko storjeno kaznivo dejanje dejansko omaja integriteto ali zaupanje v opravljanje policijskega poklica," so izpostavili.

Želijo več dopolnitev in sprememb

Trenutni predlog po mnenju sindikata ne omogoča presoje konkretnih okoliščin in ne daje možnosti, da bi se upoštevalo povezavo dejanja s službo ali osebne okoliščine posameznika, kar lahko vodi v krivične posledice. Zahtevajo, da se predlog sporne določbe preoblikuje tako, da bo sorazmerna oziroma v primeru prenehanja delovnega razmerja ob pravnomočni obsodbi na zaporno kazen izenačena z ostalimi javnimi uslužbenci.

Pripombe imajo tudi na predlog, s katerim se uvaja obvezno preverjanje strokovne in psihofizične usposobljenosti vseh policistov na vsakih pet let. Po mnenju sindikata je generalno testiranje celotnega kadra nesorazmerno glede na dejanske potrebe, predlog tudi ne vsebuje zadostnih varoval pred arbitrarnim posegom v pravice policistov, saj ne določa jasnih, objektivnih in preverljivih kriterijev za ocenjevanje psihofizične usposobljenosti, ne določa postopka preverjanja, niti pravnih posledic ugotovljenih pomanjkljivosti, opozarjajo. Predlagajo, da se predlagana določba črta ali dopolni z jasno opredeljenimi postopkovnimi pravicami policistov in z objektivnimi merili, ki preprečujejo arbitrarnost in izgubo poklica ter zaposlitve na podlagi obdobnih preverjanj znanja in psihofizičnih sposobnosti. Med spornimi določbami med drugim izpostavljajo tudi predlog sprememb v delu, ki se nanaša na pogoje za delovanje pomožne policije. Novela dviguje vstopno starost pomožnih policistov na 63 let, ne da bi zanje veljale dosedanje omejitve ali redna preverjanja usposobljenosti, opozarjajo. "Tako podaljševanje službe pomožnih policistov v nasprotju z oceno tveganja za izvajanje policijskih pooblastil brez ustreznih, zelo strogih in sistemsko jasnih preizkusov ocenjujemo kot tvegano in diskriminatorno," so izpostavili.

'Naše interese in pravice bomo moral isicer zaščititi z aktivacijo sindikalnih aktivnosti'