Policijski sindikat zaradi 'nesresnosti' vlade v zaostritev stavke

Policijski sindikat Slovenije stavka zaradi kršitve stavkovnega sporazuma, s čimer sta vlada in notranji minister Aleš Hojs seznanjena že od 22. decembra. V kolikor bi bila vlada resna in odgovorna, bi vsa odprta vprašanja razrešili v parih dneh, pravijo v sindikatu.

V sindikatu so zapisali, da se ne želijo opredeljevati o ustreznosti in primernosti ukrepov za zajezitev novega koronavirusa. Kot so že napovedali, bodo v času stavke izvajali tudi vse naloge, povezane s preprečevanjem širjenja nalezljive bolezni. Zaostritev je tako namenjena zagotavljanju višje stopnje varnosti iz naslova javnega zdravja prebivalcev. "Za morebitne nevšečnosti in slabo voljo zaradi izvajanja ukrepov, naj se državljani obrnejo na vlado, ki je ukrepe sprejela," so zapisali.