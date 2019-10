Policijski telovniki bodo stali nekaj več kot milijon evrov

V ponedeljek so policisti prevzeli prvih 500 novih zaščitnih telovnikov z balistično zaščito, ki so namenjeni zagotavljanju varnosti policistov na terenu. Skupno bo slovenska policija prejela 5000 kosov opreme. S policije so nam sporočili, da cena kosa znaša dobrih 217 evrov, njihova skupna pogodbena vrednost pa je 1.088.850 evrov z DDV. Dobavitelj je družba Prevent & Deloza d.o.o. iz Celja.

V letu 2018 so bili policisti, v postopkih, v katerih so zoper kršitelje oziroma osumljence uporabili prisilna sredstva, napadeni 2283-krat. Kaznivih dejanj napadov na policiste je bilo 155, od tega 70 s hladnim orožjem ali drugimi nevarnimi predmeti, kot so sekira, nož, steklenica, vile, palice in drugi nevarni predmeti.

V prvem polletju 2019 pa so bili policisti v postopkih, v katerih so zoper kršitelje oziroma osumljence uporabili prisilna sredstva, napadeni 1833-krat, od tega je v 95 primerih ugotovljeno kaznivo dejanje napadov na policiste (od tega 36-krat s hladnim orožjem ali drugimi predmeti).