Policijski vozni park bogatejši za 21 vozil

V. d. generalnega direktorja policije Tatjana Bobnar je ob predaji poudarila, da so mobilnost, hiter prihod na kraj policijske naloge in varnost izjemno pomembne za učinkovito delo policije. Prepričana je, da bodo vozila dobro služila svojemu namenu.

Policija sicer razpolaga z 2605 vozili, od katerih je 2258 lastnih vozil in 347 vozil iz najema. Osebnih civilnih vozil je 1224, osebnih patruljnih vozil 644, intervencijskih vozil 103, kombiniranih vozil 215, terenskih vozil 150, motornih koles 158, tovornih in dostavnih vozil pa 104. V voznem parku je še sedem drugih vozil.

Od leta 2014 do lani so za policijo nabavili skoraj tisoč vozil in jih 350 prevzeli prek najema. Konec leta 2016 je bila povprečna starost vseh vozil 7,4 leta, z novimi nakupi pa se je najbolj znižala povprečna starost osebnih patruljnih vozil, in sicer s 6,7 leta na 3,2 leta v letošnjem letu.