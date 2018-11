Ljubljanski policist naj bi spolno zlorabljal duševno bolnega Ljubljančana. Na posebnem oddelku specializiranega tožilstva so potrdili, da so vložili zahtevo za sodno preiskavo primera. Policist je po naših neuradnih informacijah še vedno v službi in redno opravlja svoje delovne naloge, ukrepov proti njemu naj doslej še ne bi uvedli.