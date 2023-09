Policist huje poškodovan, Policija: Gre za enkratni dogodek

42-letni policist je bil v soboto zvečer na mešani patrulji s hrvaškima policistkama. Opravljali so kontrolo mednarodnega vlaka Reka - Ljubljana, na železniški postaji Šapjane na Hrvaški strani. Med ugotavljanjem indentitete treh afganistanskih državljanov, ki niso izpolnjevali pogojev za vstop in prebivanje v schengenskem območju, so jih policisti pospremili z vlaka proti službenemu vozilu.

Takrat je eden od Afganistancev, ki je hodil za njimi, porinil policista, ki je izgubil ravnotežje in padel na železniški tir, se pri tem udaril v rebra in koleno. Tujci so s kraja zbežali. Slovenski policist je huje poškodovan, ima zlomljeno rebro in je na bolniškem dopustu. "Vsi sodelavci mu želimo čim prejšnje okrevanje," so sporočili iz PU Koper, kjer dodajajo, da gre za enkraten dogodek. "Sicer je za varnost policistov dobro poskrbljeno. Vsi uporabljajo tako zaščitno opremo kot tudi predpisane postopke varovanja, na temo lastne varnosti v postopkih pa je organiziranih tudi več izobraževanj. Tovrstnih napadov tujcev na policiste na območju PU Koper praktično ne beležimo," so dodali.