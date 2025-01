Policist, ki naj bi kolegici grozil s smrtjo: Sodelavci se mi maščujejo

Po razkritju domnevnih groženj novogoriškega policista, ki naj bi kolegici grozil tudi s smrtjo, se je zdaj odzval tudi vpleteni policist. Sam zatrjuje, da sodelavcem ni grozil. Kot pravi, se je s sodelavko pred letom dni zapletel v spor, med katerim je izrekel tudi neprimerne besede, vendar po njegovem mnenju to niso bile grožnje. Da je zgodba prišla v medije, so krivi odgovorni, ki so težavo reševali predolgo, pa poudarja predsednik sindikata policistov Slovenije.