Policist moškega, ki je že ležal na tleh, večkrat udaril. Je šel predaleč?

Ali je policist uporabil pretirano silo, smo vprašali strokovnjaka za policijska pooblastila Miroslava Žaberla , ki je povedal, da gre v tem primeru za absolutno prekoračitev uporabe policijske sile oziroma prisilnih sredstev. "Takoj, ko se je bežeča oseba ustavila in ni več nudila aktivnega odpora, ni bilo več pogojev za morebitno uporabo sile," je povedal Žaberl in dodal, da je bila vprašljiva uporaba sile že pri stiku s prvim policistom, ki moškega podre na tla. Uporaba udarcev z roko v vitalne dele telesa na tleh ležeče osebe, ki pa jih nato izvaja drugi policist, pa je, kot pravi, ne le prekoračitev, temveč tudi zloraba pooblastil – prisilnih sredstev.

V redakcijo smo prejeli videoposnetek posredovanja dveh koroških policistov, ki se je tudi že pojavil na družbenih omrežjih. Na posnetku lahko vidimo policista, ki teče za moškim, ki mu beži. Ko se moški ustavi, ga prvi policist podre na tla, čez nekaj trenutkov pa iz avtomobila priteče še drugi policist in moškemu, ki leži na tleh, zada še nekaj udarcev z rokami. Kot so za 24ur.com povedali na Policijski upravi Celje, pa po do zdaj znanih podatkih med postopkom nihče ni bil poškodovan.

Alkoholiziran moški vozil ukraden avto brez vozniškega dovoljenja in bežal pred policistoma

Na Policijski upravi Celje so potrdili, da sta policista Policijske postaje Ravne na Koroškem 19. novembra 2024, okoli dveh zjutraj, ustavljala voznika osebnega vozila, ki je vozil s povišano hitrostjo.

"Voznik znakov policistov za ustavljanje ni upošteval in je s pospešeno hitrostjo zapeljal na parkirišče trgovine in pobegnil iz vozila. Policista sta ga v bližini dohitela ter zaradi njegovega aktivnega upiranja in neupoštevanja odrejenega ukaza uradne osebe uporabila prisilna sredstva," so zapisali na PU Celje. Zakonitost in strokovnost uporabe prisilnih sredstev pa bo, kot so povedali na PU Celje, preverila v ta namen ustanovljena komisija.

Policista sta ugotovila, da je moški vozil brez vozniškega dovoljenja in pod vplivom alkohola. Zaradi vseh zaznanih kršitev pa so policisti na pristojno sodišče podali obdolžilni predlog. Zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja pa so policisti moškemu avtomobil, za katerega so ugotovili, da je ukraden, tudi zasegli.

"Če je se je oseba nehala upirati, bi morala policista nadaljevati na miren način"

Žaberl je pojasnil, da bi policista ne glede na to, kaj je razlog, ki ju je privedel v to situacijo, morala nadaljevati mirno. "Če je oseba prenehala z upiranjem (kar je nakazala s tem, da se je po begu zaustavila) in se je v nadaljevanju pokorila policijskim ukazom, potem bi morala policista na miren način, z verbalnimi ukazi in odredbami, brez uporabe sile dokončati policijski postopek," je povedal.

Tovrstne primere, zlorabe policijskih pooblastil z uporabo prisilnih sredstev, ki so glede na številnost vseh policijskih postopkov, redke, bi lahko preprečili s konstantnim usposabljanjem policistov. Strokovnjak je poudaril, da bi morali policiste usposabljati o pravilnosti izvajanja policijskih postopkov in uporabe prisilnih sredstev ter strogo sankcionirati tiste policiste, ki v takšnih primerih pokažejo svojo 'nasilno naravo'.

Torej, kaj se lahko zgodi policistu v primeru, da komisija ugotovi, da je šel predaleč? Policista se lahko predlaga v disciplinski in kazenski postopek. "Ker gre za hujšo kršitev delovne discipline, ki ima tudi elemente kaznivega dejanja, se takšnemu policistu lahko izreče tudi najstrožji ukrep: prenehanje delovnega razmerja (odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov)," je zaključil Žaberl.