Policist naj bi že leta poniževal sodelavce in celo grozil s smrtjo

"Raje te ubijem," naj bi višji policist, več let zaposlen na Policijski upravi Nova Gorica, zabrusil kolegici policistki; med delovnim časom in s pištolo za pasom. Besede, s katerimi je dokončno izbil dno dolgoletnemu kazanju moči nad mlajšimi kolegi policisti s tem, da jim je odrejal neprimerne naloge in zastrupljal kolektiv s sovražnimi odnosi, nam razkrijeta novogoriška policista.

Težave pa so se po njenih besedah začele še dodatno stopnjevati po tem, ko je bil omenjeni policist aprila 2021 na koprskem sodišču obsojen na pogojno zaporno kazen, ker je želel posredovati med uradnim postopkom. Policistka je namreč zaradi prehitre vožnje ustavila njegovega tasta in mu izdala globo. Policist pa je kolegico po telefonu napeljeval, "ali bi se dalo kaj urediti"?

"Maščuje se predvsem tej policistki, kar tudi sama večkrat pove. Drugi sodelavci pa si medtem ne upajo povedati, ker jih je strah, da bi se maščeval tudi njim. Čeprav vedo marsikatero stvar, si torej ne upajo povedati vodstvu," pove policist Policijske postaje Nova Gorica.

Šele konkretne grožnje s smrtjo so bile povod, da so policista vodilni premestili v drugo enoto znotraj iste uprave, povesta sogovornika. Vendar po dveh polletnih podaljšanjih premestitve ga morajo nadrejeni v kratkem vrniti na novogoriško policijsko postajo. Med sodelavci zato vre. "Najbolj se bojimo maščevanja in njegove vrnitve. Premeščen je bil na drugo enoto, a obstaja velika verjetnost, da bo prišel nazaj med nas, v naš kolektiv. Tega se res bojimo," prizna policistka.

Policista, ki sta se odločila, da spregovorita, sta prepričana, da bi mu glede na njegov dosje na drugih policijskih upravah že davno prekinili delovno razmerje. V Novi Gorici pa "se nekje pri naši upravi zatakne". "Po mojem mnenju nekje pri vodji službe direktorja, ker tam bi morali spisati kakšne papirje, ki se kar izgubijo in izginjajo," dodaja policistka.

Njihova kalvarija se tako nadaljuje in namesto, da bi se ukvarjali z nepridipravi, se tresejo zaradi posameznika v lastnih vrstah.

Kaj pravijo na GPU?

Na Generalni policijski upravi (GPU) so nam potrdili, da so prejeli več prijav o odklonskih ravnanjih policista, in z notranjo preiskavo ugotovili sum storitve kaznivih dejanj. Zaradi tega so uvedli določene postopke, med katerimi nekateri še niso zaključeni. GPU je ob tem usmerjala posamezne ukrepe, potrebne za zagotavljanje notranje varnosti v policijski enoti. Pri spremljanju izvedenih nalog so ugotovili nekatere strokovne napake, ki jih odpravljajo z ustreznimi ukrepi.

Na domnevne grožnje kolegici s smrtjo pa so sporočili, da je bil o razlogih za sum kaznivega dejanja obveščen oddelek za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili specializiranega državnega tožilstva. Delodajalec mora sicer, kot so dodali, pred morebitno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi preveriti in utemeljiti razloge, določene z zakonom.

Policist je sicer že v svojem zagovoru na sodišču pred štirimi leti povedal, da mu je bil zaradi klica z željo, da bi vplival na neizdajo plačilnega naloga tastu v displinskem postopku izrečen opomin pred odpovedjo.