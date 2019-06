Policist v lovu za ilegalnim vodičem izstrelil opozorilna strela, a ga to ni ustavilo

Pri opravljanju nalog varovanja državne meje sta policist PP Ljutomer in vojak v soboto, 1. junija, malo pred 5. uro v naselju Šprinc z utripajočimi modrimi lučmi in zvočnimi signali pričela zaustavljati osebni avtomobil znamke Chreisler, nemških registrskih številk. Voznik znakov ni upošteval in je z nezmanjšano hitrostjo vožnjo nadaljeval v smeri naselja Veščica. Po približno 500 metrih vožnje je vozilo ustavil in pričel bežati. Policist je stekel za voznikom, ga pozival, naj se ustavi, kar pa ni upošteval. Pripadnik slovenske vojske je medtem zavaroval zaustavljeno vozilo, saj je v vozilu opazil več potnikov.

Policist je voznika čez približno 100 metrov dohitel in ga podrl na tla. Med prerivanjem pa je moški napadel policista, ki se je uspel obraniti. Ker je opazil, da napadalec obvlada borilne veščine, je odskočil od napadalca ter izvlekel službeno pištolo in ga pozval, naj se ustavi, če ne bo streljal. Ker napadalec kljub pozivom ni prenehal napadati, je policist iz službene pištole izstrelil dva opozorilna strela v varni smeri na bližnjo njivo. Nato je napadalec nadaljeval z begom v smeri naselja Veščica, policist mu je sledil in ga dohitel v trenutku, ko je na kraj prispela druga patrulja. Policista sta napadalca obvladala z uporabo prisilnih sredstev. Osumljeni in policist sta bila lažje telesno poškodovana.



Med preiskavo je policija ugotovila, da je 39-letni državljan Srbije v vozilu nezakonito prevažal tri državljane Indije in tri državljane Bangladeša. Vsi so zaprosili za mednarodno zaščito. Osumljenemu državljanu Srbije je bila odvzeta prostost in bo kazensko ovaden zaradi kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje in preprečitve uradnega dejanja uradni osebi.

Po privedbi na sodišče, je bil zoper njega odrejen pripor.