Policista GPU in PU Koper osumljena kaznivega dejanja. Prejela odpoved

Iz Generalne policijske uprave (GPU) so sporočili, da so zoper osumljena policista izvedli delovnopravni ukrep izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi in za čas trajanja postopka tudi ukrep prepovedi opravljanja dela.



"Po ustaljeni praksi in v skladu s 158. a členom Zakona o kazenskem postopku bo hkrati o razlogih za sum, da sta kaznivega dejanja osumljeni uradni

osebi, zaposleni v Policiji, obveščen Posebni oddelek Specializiranega državnega tožilstva Republike Slovenije," so še zapisali v sporočilu za javnost.