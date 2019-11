Policista iz Slovenj Gradca pridobila minute, ki so Maticu, ki je prihajal na svet, rešile življenje

Policisti PU Celje so delili ganljivo zahvalo občana policistoma Policijske postaje Slovenj Gradec. Sebastjan Lorber in Željko Nikačević sta v Mislinji ustavila voznika, ki je prehitro vozil. Ko sta videla, da je prehitro vozil, ker je imela žena v vozilu hude popadke, sta jima takoj ponudila spremstvo do bolnišnice.

Medtem sta v bolnišnico najavila prihod. Zdravstveni delavci so jih pričakali pred vrati, v operacijski sobi je bilo vse nared za urgentni carski rez. O otrokovem življenju so odločale minute.

Kot je v zahvali zapisal njegov oče, se zato, da je Matic danes z njimi in da je njihova družina večja za enega člana, lahko zahvalijo policistoma iz patrulje, ki sta ju na poti med Mislinjo in Slovenj Gradcem tisti večer spremljala in jim omogočila najhitrejšo možno pot do porodnišnice: ’’Njuno strokovno delo – intervencija in spremstvo ter vnaprejšnja najava našega prihoda v bolnišnico, kjer je zdravniško osebje partnerko pričakalo že na vratih bolnišnice, nam je namreč pridobilo minute, ki so se kasneje izkazale za tiste, ki so Maticu rešile življenje.’’

’Tokrat je bilo vse narobe’

V pismu je Matičev oče opisal potek dogodkov: ’’14. septembra smo z družino preživljali popoldne na obisku pri partnerkinih starših v Velenju (Črnova). Proti večeru je začutila popadke. Odločila sva se za odhod v porodnišnico. Na križišču sva še razmišljala – Celje ali Slovenj Gradec? Sledila sva notranjemu občutku in odšla proti Slovenj Gradcu. Ta odločitev je bila prva v nizu srečnih okoliščin, za katere se je izkazalo, da so rešile Matica. Ob začetku poti so bili popadki na približno 10do12 minut. Nato pa se je stanje v nekaj minutah drastično spremenilo. Kot je kasneje razložila porodničarka, Matic je preprosto moral na ta svet. Reševal se je. Žena me je v avtu v groznih bolečinah prosila, da naj pričnem prehitevati. V primerjavi s popadki ob rojstvu prvega sina, je bilo tokrat vse drugače, narobe.’’