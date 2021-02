Policista na sodišču zanikala, da sta Koprivnikarja ustavila namerno

Tožilka Mojca Gruden s posebnega oddelka Specializiranega državnega tožilstva v obtožnici navaja, da Boris Koprivnikar ni bil ustavljen zaradi prekrška ali česa drugega kaznivega, ampak zaradi sindikalnih interesov, poroča spletni Večer.Takrat je namreč potekala policijska stavka, ki jo je minister kritiziral in ni želel prisluhniti pozivom o zvišanju plač.

Soobtoženi Miha Sakač in Denis Kadirić sta obtožena kaznivega dejanja sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje, Vojko Marguč in Zoran Petrovič pomoči pri tem kaznivem dejanju, Dušan Raj pa kaznivega dejanja sprejemanja daril za nezakonito posredovanje.

Koprivnikar je na sodišču opisal okoliščine policijskega nadzora novembra 2015, ko se je ponoči vračal s koncerta svoje skupine v Škofji Loki. Policijski postopek je po navedbah Večera opisal kot korekten. Po nadzoru je na svojem Facebook profilu objavil, da so ga ustavili policisti in podvomil v razloge nadzora. Na vprašanja zagovornika enega od obdolženih, odvetnika Francija Matoza, ali je bil to edini policijski nadzor, ki ga je doživel in zakaj je to objavil, je Koprivnikar pojasnil, da je bilo takih nadzorov veliko, saj je pogosto na cesti. Da pa se mu je pri konkretnem nadzoru zdelo nenavadno, da ga je ustavila policijska patrulja z modrimi lučmi na povsem prazni cesti. Obdolženi Petrovič je nato pripomnil, da ima policija že od leta 1998 pravilo, da v nočnem času vozila ustavlja z modrimi lučmi. Koprivnikar je dejal, da tega ni vedel.