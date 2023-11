Policista s prevrnjene jadrnice rešila dva izmučena in podhlajena 42-letnika

Minuli petek je okoli 23. ure patrulja Postaje pomorske policije Koper s plovilom P-16 med rednim nadzorom prejela obvestilo, da se izven rta Piran potaplja plovilo. Pihal je močan veter, morje pa je bilo močno vzvalovano, so sporočili s PU Koper.

Med plovbo so jadrnico izsledili s pomočjo utripajočih luči na rešilnem jopiču osebe. Policista sta opazila prevrnjeno jadrnico, v morju pa dve osebi, ki sta se držali plovila. Najprej sta rešila osebi iz morja, zatem pa s pomočjo plavajoče reševalne vrvi privezala prevrnjeno jadrnico, jo odvlekla do Pirana ter jo tam ob 23.50 zvezala.

Oba 42-letnika s plovila, državljana Slovenije, ki sta bila izmučena in podhlajena, so policisti odpeljali do njune namestitve v Piranu.