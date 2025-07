V kritični minuti na pravem mestu: policista pomagala paru do porodnišnice

Zahvala, ki sta jo policistom Postaje prometne policije Celje poslala novopečena starša Urban in Jasmina, je ganila številne. "Zaradi zapleta v nosečnosti sva s partnerko v stiski in naglici na hitro odšla proti Porodnišnici Celje," sta zapisala. Okoli 21.50 sta ju v Štorah opazila policista, ki sta tam izvajala prometno kontrolo.

Ko sta videla, da je situacija resna, sta takoj ukrepala. Brez oklevanja sta jima omogočila varno spremstvo skozi promet do porodnišnice. "Iskrena hvala policistoma za hitro reakcijo, razumevanje in podporo v trenutku, ko sva to najbolj potrebovala. Vajino dejanje nama bo za vedno ostalo v spominu." sta zapisala starša.