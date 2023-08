Policisti aktivno skrbijo, da konvoji pomoči iz tujine na cilj prispejo hitro

Vendar naloga policistov ni samo spremljanje, torej vožnja pred ali za vozilom, ki pelje tovor. Nalog je precej več. Pred vsakim spremstvom morajo policisti preveriti morebitne ovire, zapore cest na načrtovani poti prevoza, stalno komunicirati z vozniki, ki jih spremljajo, in zelo pozorno spremljati promet v neposredni okolici. Pripravljeni morajo biti tudi na nepredvidljive situacije in nenadne ovire na cesti, še navajajo na Policiji. Pri spremstvu konvojev policisti uporabljajo vozila s posebnimi zvočnimi in svetlobnimi znaki.

Do sedaj so na prizadeta območja uspešno pospremili štiri konvoje mednarodnih enot. Ob tem pa, kot so navedli, niso uspeli pripeljati le materialnih dobrin in pomoči v več oblikah, temveč upanje ljudem v stiski. Kmalu prihaja še en konvoj pomoči iz Nemčije, ki bo prav tako deležen njihovega spremstva.

Kot so sporočili s Policije, se prevoz tovorov izrednih dimenzij zaradi intervencije ob prometnih in drugih nesrečah ter izrednih dogodkih opravi brez dovoljenja za izredni prevoz. Če gre za prevoz brez dovoljenja za izredni prevoz, kjer se prevažajo zelo težki gradbeni stroji, ki presegajo predpisane dimenzije, mora naročnik ali izvajalec predhodno uskladiti pogoje njihovega izvajanja in prevozne poti z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo ter pred začetkom izvajanja izrednih prevozov o njih obvestiti Policijo na telefonsko številko 113.