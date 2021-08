Policisti avtocestne policije pomagali mamici Nika, ki se mu je mudilo na svet

Policija je na svojih spletnih straneh sporočila, da sta policist in policistka Specializirane enote avtocestne policije (SEAP) Ljubljana pomagala vozniku osebnega vozila, ki se mu je mudilo do postojnske porodnišnice. Ko je pripeljal do patrulje, je policistoma povedal, da ima v vozilu partnerico, ki že rojeva, avtocesta v smeri Postojne pa je bila v tistem času močno obremenjena z vozili na obeh prometnih pasovih, promet pa je potekal zgoščeno, strnjeno in počasi. Ker se je dojenčku mudilo na svet, sta policista takoj priskočila na pomoč in z uporabo zvočnih in svetlobnih znakov zapeljala v smeri Postojne. Vozniku oz. partnerju rojevajoče sta tako zagotovila koridor, saj je za policijskim vozilom vozil do porodnišnice, tako da so rojevajočo hitro in varno prepeljali v porodnišnico in jo predali v ustrezno medicinsko oskrbo.

"Nekaj dni kasneje smo dojenčka in mamico obiskali v porodnišnici, ji prinesli šopek rož in policijskega medvedka za malega Nika, ki je pohitel na svet. Kot so dejali zdravniki, je bilo policijsko spremstvo nujno, saj se je porod že dejansko začel, ko sta s partnerjem obtičala v prometni gneči. S policijskim spremstvom sta se lahko varno in pravočasno prebila skozi gnečo, kar sicer ne bi bilo mogoče. Mamica in mali Nik se dobro počutita, mi pa smo veseli, da smo jima lahko v tistih prelomnih trenutkih pomagali," so sporočili policisti.

V zadnjih dneh je namreč na naših avtocestah izjemno veliko pločevine, ki se v dolgih kolonah vije na vse strani, najhujši zastoji pa so prav v okolici prestolnice. Policisti pa ob zgostitvi prometa ugotavljajo tudi, da se še vedno pojavljajo posamezniki, ki si želijo z neustreznim ravnanjem in kršitvami priboriti ’prednost’ pred ostalimi udeleženci v prometu, ki spoštujejo pravila.

Pretekli vikend so policisti SEAP med nadzorom prometa voznikom za lažje kršitve izrekli številna opozorila, zaznali pa so tudi številne hujše kršitve, in sicer kar 32 kršitev cestnoprometnih predpisov s področja prepovedane vožnje po odstavnem pasu avtoceste, prepovedanega prehitevanja po odstavnem pasu, prekoračene hitrosti vožnje in kršitev v zvezi z zagotavljanjem reševalnega pasu na avtocesti ob zastojih.

Dvema voznikoma so zasegli osebni avtomobil, ker nista posedovala veljavnega vozniškega dovoljenja. Vozniku, ki je poklicno upravljal s težkim tovornim vozilom, so policisti vozilo zasegli, ker je vozil s pretečenim vozniškim dovoljenjem in ni opravil zdravniškega pregleda, ki je pogoj za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja.