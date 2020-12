Policisti bodo nadzirali, ali ste za volanom trezni

Tudi zato, da bi zmanjšali problematiko alkohola in drugih psihoaktivnih snovi v cestnem prometu ter s tem zagotovili ugodnejšo prometno varnost, so se policisti PU Maribor odločili, da bodo v naslednjih dneh poostreno nadzirali cestni promet.

Vožnja pod vplivom alkohola je na naših cestah še vedno eden ključnih dejavnikov prometnih nesreč. Samo na območju PU Maribor se je delež alkoholiziranih povzročiteljev od januarja do novembra letos povečal in znaša 9,5 odstotka, lani v primerjalnem obdobju je bil 9,1 odstotka.

Jutri, v petek, bodo med 14. in 21. uro izvajali poostren nadzor na slovenskem cestnem križu, poudarek pa bodo namenili ugotavljanju psihofizičnega stanja voznikov in opremljenosti vozil s predpisano opremo. V soboto, med 16. in 23. uro, pa bodo izvajali poostren nadzor nad psihofizičnim stanjem voznikov po metodologiji PROMIL.

Policisti ob tem vsem udeležencem v prometu svetujejo, da se v primeru uživanja alkoholnih pijač, ne glede na zaužito količino, ne odločijo za vožnjo z vozilom. Hitrost vožnje naj prilagodijo stanju in razmeram na cesti, saj je asfaltna površina v tem obdobju hladnejša, ponekod tudi vlažna in spolzka. Vozniki pa naj bodo še posebej pozorni na ranljive udeležence v cestnem prometu, predvsem pešce.

Policisti pa ob vsem tem pozivajo tudi k doslednemu upoštevanju vseh ostalih cestnoprometnih predpisov ter k spoštovanju vseh predpisanih ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa.