Policisti bodo od prvega septembra dalje uporabljali tudi paralizatorje

Na policiji pravijo, da srečanja z električnim paralizatorjem večina ne bo doživela nikoli, uporaba pa je izjemno natančno opredeljena z zakonskimi pogoji. "Poudarjamo, kršitelji, ki bodo uporabo doživeli, bodo uporabo električnega paralizatorja izzvali sami, s svojimi nasilnimi dejanji in grožnjami življenju, s katerimi tudi po večkratnem opozorilu ne bodo želeli prenehati," so ob tem zapisali na policiji.

Kot poudarjajo, električne paralizatorje že vrsto let uporabljajo policisti v večini držav EU in njihove izkušnje so pozitivne, saj se z uporabo zmanjšuje možnost poškodb v najzahtevnejših policijskih postopkih.

Slovenskim policistom je trenutno na voljo 20 kompletov električnih paralizatorjev Taser

X2, za delo z njimi pa je usposobljenih 237 izkušenih policistov po Sloveniji.

Razprava o tem ali naj imajo slovenski policisti na voljo električne paralizatorje ali ne, se je sicer pri nas vlekla dolga leta in je bila zelo razgreta. Uvedbo je na koncu prinesla novela zakona o nalogah in pooblastilih policije.

Čeprav kritikov ni manjkalo, so se pristojni obrnili tudi po mnenje zdravstvene stroke, ki pa resnih pomislekov ni imela.

Prav tako so v skladu z novelo zakona električni paralizatorji opremljeni s kamero. Ta je ves čas aktivna, se pa do vklopa posneto ne shranjuje. Vsaka uporaba bo tako skrbno zabeležena.