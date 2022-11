Policisti bodo poostreno nadzirali psihofizično stanje voznikov

Deset odstotkov prometnih nesreč v Sloveniji, ki jih obravnava policija, je povezanih z vožnjo pod vplivom alkohola. Vsako leto alkoholizirani udeleženci v prometu povzročijo okoli 15.000 prometnih nesreč, letos že 16 s smrtnim izidom in 110 s hudo telesno poškodbo. Od leta 2013 do 2018 je zaradi zastrupitve z alkoholom pri nas umrlo 25 otrok in mladih do 25. leta.

Z akcijo pred letošnjimi martinovanji želijo vplivati na zmanjšanje škodljive in tvegane rabe alkohola pri udeležencih v prometu in celovito opozarjati na druge škodljive učinke alkohola za posameznika in družbo. Z opozarjanjem na škodljive učinke alkohola uresničujejo tudi resolucijo o duševnem zdravju.