Smrt moškega v Idriji: Osumljeni in žrtev sta bila znanca

V stanovanju večstanovanjskega objekta v enem od naselij na območju Občine Idrija so policisti prejšnji ponedeljek našli mrtvega 55-letnega moškega. Vzrok smrti so bile hude poškodbe glave, povzročene zaradi udarcev s topim delom sekire, so ugotovili policisti. Po treh dneh so prostost odvzeli osumljenemu moškemu. Nato so opravili hišno preiskavo bivališč, kjer osumljeni prebiva in nadaljevali z ogledom kraja dogodka. Zavarovali so sledi in dokaze za kazenski postopek. Vzporedno s tem so zbirali obvestila občanov, ki so pripomogli k izsleditvi osumljenca. Motiv bodo poskušali razjasniti s pomočjo zbiranja obvestil in preverjanja dejstev. Policisti kaznivega dejanja umora sumijo 48-letnega moškega, ki so mu odvzeli prostost in ga pridržali. Osumljenega so s kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma kaznivega dejanja umora predali preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Novi Gorici. Osumljeni in žrtev sta bila znanca, ugotovili so, da se je osumljeni večkrat zadrževal na domu žrtve, so še pojasnili policisti.