Policisti bodo prevzeli 40 novih intervencijskih vozil

Slovesnost prevzema vozil bo jutri dopoldne, na Policiji pa pojasnjujejo, da gre za vozila, dobavljena v okviru pogodbe številka C1714-22-460196, ki je bila sklenjena na podlagi izvedenega javnega naročila po odprtem postopku za dobavo okoljsko manj obremenjujočih vozil s pnevmatikami z boljšim izkoristkom goriva in boljšim oprijemom na mokri podlagi, motornih koles, traktorja in priklopnikov za prevoz konj.

Med novimi vozili so tudi trikolesniki. "Predmet pogodbe je tudi nakup in dobava 20 kosov motornih koles Piaggio MP3 500 HPE, v skupni vrednosti 399.428,00 evrov z DDV," so še sporočili. Kot so dodali, je bila pogodba 30. 9. 2022 sklenjena s ponudnikom PVG d. o. o. iz Kopra.

Trikolesni oziroma dvosledni skuterji Piaggo MP3 500 HPE bodo namenjeni predvsem delu Policije v mestnih središčih oziroma strnjenih bivalnih okoljih, kjer je vožnja z večjimi in težjimi motornimi kolesi otežena, dodajajo na Policiji: "Hkrati gre tudi za motorna kolesa, ki se lahko upravljajo z vozniškim dovoljenjem B kategorije, kar širi krog možnih uporabnikov motornih koles."