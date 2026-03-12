Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Policisti bodo s shodom pred vlado začeli stavko

Ljubljana, 12. 03. 2026 06.17 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.H. STA
Policisti se pripravljajo na protest - 3

Policijski sindikat Slovenije bo ob današnjem začetku stavke protestiral pred vlado. Med ključnimi stavkovnimi zahtevami so sklenitev aneksa h kolektivni pogodbi za javni red in varnost, kjer želijo tudi ustrezno uvrstitev delovnih mest karierne lestvice v plačne razrede. Stavka, ki bo trajala do preklica, ne bo ogrožala javne varnosti.

"Ne stavkamo proti ljudem, stavkamo proti tej vladi in njeni ignoranci," je za STA dejal podpredsednik sindikata Marko Jakac. Danes bo stavko pred vlado protestno začelo okoli 200 policistov, je napovedal.

Med stavko ne bodo opravljali določenih preventivnih dejavnosti, bodo pa skladno z zakonom o organiziranosti in delu v policiji opravljali svoje naloge, kot je zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja, preiskovanje kaznivih dejanj in drugo.

Policijski sindikat Slovenije pri tarifnem delu aneksa h kolektivni pogodbi, o katerem se pogajajo že dlje časa, zahteva ustrezno uvrstitev kariernih delovnih mest policistov v plačne razrede, pa tudi drugačno določitev specifičnih delovnih mest strokovno tehničnega kadra v policiji.

Pri normativnem delu aneksa h kolektivni pogodbi pa med drugim zahtevajo ureditev izmenskega dela, nadurnega dela, odmorov, pravice do odklopa, starševskega varstva in zavarovanja odškodninske odgovornosti delodajalca.

Vlada, ki je v sredo imenovala pogajalsko skupino, stavke ne razume. Pogajanja za sklenitev aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost javni red in varnost s sindikati namreč tečejo že dlje časa. Prav tako menijo, da so izkazali interes za vsa vprašanja sindikata in ureditev statusa policistov.

Med stavkovnimi zahtevami sindikata so poleg sklenitve aneksa tudi določitev meril in kriterijev za izplačevanje delovne uspešnosti. Prav tako zahtevajo bolj ustrezno ureditev letnih dopustov.

Stavka je tudi posledica nakopičenih težav v policiji, med drugim akutnega pomanjkanja kadra, opozarjajo v sindikatu, kjer svarijo pred kolapsom sistema.

policisti stavka vlada

Pomembna tudi vsebina: 'Mislim, da jim zna biti v prihodnje žal'

  • Bauhaus - naslovna slika
  • Bauhaus - bencinski prekopalnik
  • Bauhaus - razvlažilnik zraka
  • Bauhaus - markiza
  • Bauhaus - kotna tuš kabina
  • Bauhaus - visoka greda
  • Bauhaus - prezračevalnik trate
  • Bauhaus - robotska kosilnica
  • Bauhaus - zemlja za trato
  • Bauhaus - vrtni set
  • Bauhaus - žar
  • Bauhaus - prekucnik
  • Bauhaus - paviljon
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Bivši mož Blanke Vlašić pričakuje hčerko z belgijsko pisateljico
Recept za rožičeve rolice, ki vas bodo popeljale nazaj v otroštvo
Recept za rožičeve rolice, ki vas bodo popeljale nazaj v otroštvo
6 pogostih sporov parov med nosečnostjo in kako jih enostavno rešiti
6 pogostih sporov parov med nosečnostjo in kako jih enostavno rešiti
Popcorn Brain: Kako digitalni svet vpliva na otroške možgane?
Popcorn Brain: Kako digitalni svet vpliva na otroške možgane?
zadovoljna
Portal
Kdo je lepa igralka, o kateri trenutno govorijo vsi?
Dnevni horoskop: Biki bodo zanesljivi, dvojčki so polni novih idej
Dnevni horoskop: Biki bodo zanesljivi, dvojčki so polni novih idej
Pri 75 letih izvaja reformer pilates, kot da bi bila stara 20
Pri 75 letih izvaja reformer pilates, kot da bi bila stara 20
Pozabite na črne salonarje, letos jih bomo nosile v bež barvi
Pozabite na črne salonarje, letos jih bomo nosile v bež barvi
vizita
Portal
Pomladni 'detoks' brez stradanja: jedi, ki pomagajo telesu in nas nasitijo
Modrice pri fantku razkrile levkemijo
Modrice pri fantku razkrile levkemijo
Naravna pomoč pri vnetju, artritisu in depresiji
Naravna pomoč pri vnetju, artritisu in depresiji
Znate govoriti samo še v dvojini? Morda ste odvisni od odnosa
Znate govoriti samo še v dvojini? Morda ste odvisni od odnosa
cekin
Portal
Sanjski dom ali finančna nočna mora?
Pristna in poceni Italija na dosegu roke: Odkrijte čare mesta Savona
Pristna in poceni Italija na dosegu roke: Odkrijte čare mesta Savona
Najbolj zahtevni šefi: trije znaki, s katerimi je najtežje delati
Najbolj zahtevni šefi: trije znaki, s katerimi je najtežje delati
Nakup iz Italije postal spletni hit: številni obnemeli ob cenah
Nakup iz Italije postal spletni hit: številni obnemeli ob cenah
moskisvet
Portal
Ko partner pridobi kilograme: kako se spoprijeti z izgubo privlačnosti v razmerju?
Gordon Ramsay iskreno: 'Ne znam se ustaviti. Ne znam se sprostiti.'
Gordon Ramsay iskreno: 'Ne znam se ustaviti. Ne znam se sprostiti.'
Sladico, ki deluje kot afrodizijak naj bi izumil lastnik bordela
Sladico, ki deluje kot afrodizijak naj bi izumil lastnik bordela
Ronaldova Georgina zaradi konflikta odletela v Madrid
Ronaldova Georgina zaradi konflikta odletela v Madrid
dominvrt
Portal
Madeži kave in čaja v skodelicah? Preprosti triki, kako se jih znebiti
Kdaj spomladi gnojiti trato?
Kdaj spomladi gnojiti trato?
Trik, s katerim bo vzglavnik spet bel in dišeč
Trik, s katerim bo vzglavnik spet bel in dišeč
Popolna rastlina za živahen in barvit vrt
Popolna rastlina za živahen in barvit vrt
okusno
Portal
Je piščanec vedno suh in pust? Izognite se tej pogosti napaki
Skrivna sestavina za okusen riž, ki se ne lepi
Skrivna sestavina za okusen riž, ki se ne lepi
'Lažni' cheesecake, za katerega potrebujete samo štiri sestavine
'Lažni' cheesecake, za katerega potrebujete samo štiri sestavine
5 idej, kako šparglje vključiti v hitro kosilo
5 idej, kako šparglje vključiti v hitro kosilo
voyo
Portal
Kmetija
Nikjer posebej
Nikjer posebej
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Priscilla
Priscilla
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1564