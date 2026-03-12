Policisti bodo s shodom pred vlado začeli stavko

"Ne stavkamo proti ljudem, stavkamo proti tej vladi in njeni ignoranci," je za STA dejal podpredsednik sindikata Marko Jakac. Danes bo stavko pred vlado protestno začelo okoli 200 policistov, je napovedal.

Med stavko ne bodo opravljali določenih preventivnih dejavnosti, bodo pa skladno z zakonom o organiziranosti in delu v policiji opravljali svoje naloge, kot je zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja, preiskovanje kaznivih dejanj in drugo.

Policijski sindikat Slovenije pri tarifnem delu aneksa h kolektivni pogodbi, o katerem se pogajajo že dlje časa, zahteva ustrezno uvrstitev kariernih delovnih mest policistov v plačne razrede, pa tudi drugačno določitev specifičnih delovnih mest strokovno tehničnega kadra v policiji.

Pri normativnem delu aneksa h kolektivni pogodbi pa med drugim zahtevajo ureditev izmenskega dela, nadurnega dela, odmorov, pravice do odklopa, starševskega varstva in zavarovanja odškodninske odgovornosti delodajalca.

Vlada, ki je v sredo imenovala pogajalsko skupino, stavke ne razume. Pogajanja za sklenitev aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost javni red in varnost s sindikati namreč tečejo že dlje časa. Prav tako menijo, da so izkazali interes za vsa vprašanja sindikata in ureditev statusa policistov.

Med stavkovnimi zahtevami sindikata so poleg sklenitve aneksa tudi določitev meril in kriterijev za izplačevanje delovne uspešnosti. Prav tako zahtevajo bolj ustrezno ureditev letnih dopustov.

Stavka je tudi posledica nakopičenih težav v policiji, med drugim akutnega pomanjkanja kadra, opozarjajo v sindikatu, kjer svarijo pred kolapsom sistema.