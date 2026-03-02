Naslovnica
Slovenija

Policisti bodo stavkali

Ljubljana, 02. 03. 2026 11.45 pred 1 uro 1 min branja 40

Avtor:
STA
Policist, ki meri hitrost

Policijski sindikat Slovenije je napovedal stavko, ki jo bodo začeli 12. marca. Zahtevajo sklenitev aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost javnega reda in varnosti, kjer bi med drugim ovrednotili karierno lestvico policistov. Opozarjajo tudi na akutno kadrovsko pomanjkanje in odhode policistov.

Slovenska policija
Slovenska policija
FOTO: Shutterstock

"Stavko napovedujemo, ker se varnost dolgoročno ogroža z razpadanjem kadrovske sile in izčrpavanjem zaposlenih ter odsotnostjo zavezujočih rešitev," je danes poudaril podpredsednik sindikata Marko Jakac.

Menijo, da se "Policija danes ne konsolidira, Policija se krpa in krpanje ima rok trajanja". Kot je dejal, ne pristajajo na to, da se mir kupuje s papirji, medtem ko varnost v državi pada. "Ne stavkamo proti ljudem, stavkamo proti tej vladi in njeni politiki praznih obljub," je dejal Jakac.

Zagotovil je, da bodo med stavko zagotavljali minimalni delovni proces, vključno z nalogami 76. člena Zakona o organiziranosti in delu v Policiji. "Stavka bo organizirana tako, da ne bo ogrožala varnosti in zdravja ljudi ter premoženja. Omogočala bo nemoteno nadaljevanje dela po njenem zaključku," je dejal Jakac.

Iz Dubaja: 'V zelo kratkem času se je vse obrnilo na glavo'

KOMENTARJI40

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Patriot79
02. 03. 2026 12.56
Vi kar stavkajte, saj takrat ko se vas rabi, vas ni, dobri ste le za pisanje kazni in represijo...tko da čim dlje stavkajte...še to kar imate je preveč!
Odgovori
0 0
24bata
02. 03. 2026 12.56
Na borzi je odprtih 4056 prostih delovnih mest.Kdor noče delat za to plačo se mu odpira nova knjiga v gospodarstvu.
Odgovori
+1
1 0
heroj2000
02. 03. 2026 12.54
Se pravi od 12 marca lahko pijemo med vožnjo?
Odgovori
+1
1 0
LevoDesniPles
02. 03. 2026 12.52
lol očitno so miljonski potni stroški premalo XD
Odgovori
+1
1 0
Bozjidar
02. 03. 2026 12.51
Namesto,da bi mirili razmere pred volitvami,jih bodo le razburkali😡
Odgovori
0 0
optimist11
02. 03. 2026 12.46
Policaji, raje dajte malo te vaše "pištole" na hladno. V tem ponorelem času ni dobro dodatno vznemirjanje.
Odgovori
+2
2 0
Pajo_36
02. 03. 2026 12.46
Meni pa nekaj ni jasno. Imeli ste kolektivne pogovore s tem, ko se je delala plačna reforma. Zakaj ste jo podpisali, če ni bila do konca dogovorjena? Slovenci smo eni tolk, da ne rečem kaj od naroda, da dol padeš. Čist sami smo krivi in za delavske pravice in plače, ker smo pač p.....Primer: sprejmejo kolektivne pogodbe v privat sektorju, a osnovna plača je nižja od minimalne. Pol so pa razredi narjeni tako, da je komaj kaj nad minimalno plačo. Gostinstvo in trgovina recimo. Ko pride JJ itak predlagam splošni štrajk. Uničit to anomalijo in naj nam da svojo olajšavo, BREZ da nam viša DDV in jemlje ostale pravice !
Odgovori
0 0
peresni
02. 03. 2026 12.46
Ko so pod janšisti tolkli po Slovencih....pa jim ni bilo hudega?
Odgovori
-1
0 1
ptuj.si
02. 03. 2026 12.49
V Ljubljani je zelo malo Slovencev.
Odgovori
0 0
jank
02. 03. 2026 12.46
Ta sindikat išče pozornost in se očitno zgleduje po Fidesu. Bo stavkal za publiko, ne da bi ga opazili. Kako to da se mu ni pridružil drugi policiski sindikat? Ali njihovi nimajo težav? Očitno ne.
Odgovori
+0
1 1
FlatyEric
02. 03. 2026 12.44
Proti ljudem nimajo kaj stavkati, ker oni so itak vedno proti ljudem.
Odgovori
0 0
Un71
02. 03. 2026 12.40
Sindikata, najmanj 15 let prepozna sta, navkljub opozorilom članov. Igrajte še naprej politiko rjavih noskov. Še komisije za razlago kolektivne pogodbe niste bili zmožni zbobnat skupi za tolmačenje zahtevanih stvari. Ste pa zmožni izboriti zase miljon členov v kolektivni.
Odgovori
+1
1 0
Un71
02. 03. 2026 12.39
Sindikata, najmanj 15 let prepozna sta, navkljub opozorilom članov. Furite še naprej politiko rjavih noskov. Še komisije za razlago kolektivne pogodbe niste bili zmožni zbobnat skupi za tolmačenje zahtevanih stvari. Ste pa zmožni izboriti zase miljon členov v kolektivni.
Odgovori
0 0
bohinj je zakon
02. 03. 2026 12.38
Tega pa nam res ni treba.
Odgovori
+1
1 0
Martinović
02. 03. 2026 12.37
Policaji lahko stavkajo, da dobijo premalo za prehrano in da se sedeži v avtih ne morejo dovolj spustit da bi lahko udobno spali.
Odgovori
+2
2 0
FlatyEric
02. 03. 2026 12.45
Za hrano še gre, problem je da jim za vse njihove kave po gostilnah zmanjka.
Odgovori
0 0
progresivnidaveknastanovanja
02. 03. 2026 12.37
Holob jim je dovilil ker ima pticjo gripo in jih tudi nekaj casa ne bo rabil ker so z laznimi prijavami ze uspeli, na papucarskih platformah, blokirat racun nepridiprav borcu
Odgovori
0 0
Rafael Kramar
02. 03. 2026 12.34
Kaj to pomeni, bodo dajali pihat al ne?
Odgovori
+1
1 0
Pajo_36
02. 03. 2026 12.43
Hahaha mene tud to zanima.
Odgovori
+1
1 0
Sly1
02. 03. 2026 12.34
Nazadnje bomo lahko vsi stavkali doma ko nebo več goriva
Odgovori
+2
2 0
jezenslovenec
02. 03. 2026 12.33
Kaj imate pa vi za stavkat?
Odgovori
+3
4 1
Teflonka
02. 03. 2026 12.29
Skratka...stavkati mora cela Evropa,saj kronično primanjkuje delavskega kadra povsod! Malo še potrpite in imeli boste kadra še viška,po Evropi-Sloveniji so se že začela množična odpuščanja...
Odgovori
+0
4 4
Teflonka
02. 03. 2026 12.29
😜
Odgovori
-2
0 2
Jožajoža
02. 03. 2026 12.28
Torej janša že ve,da ne bo več v vladi.zato je tik pred volitvami na ulice poslal kmete in sedaj še policiste.oboji vzroka za štrajk nimajo.res je ZLOOO.slivenci in Slovenke.če bo janša ,se poslovite od sinov.posiljal oz prodal jih bo na vojaška žarišča za topovsko hrano.
Odgovori
+0
3 3
