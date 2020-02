Policisti bodo za rešitelje otroka na Krvavcu predlagali medalje za požrtvovalnost

"Policisti so danes nadaljevali s poizvedovanjem o osebah, ki so na Krvavcu otroku včeraj pomagale pred neizbežnim padcem s sedežnice. Iz zbranih podatkov izhaja, da je v reševanju sodelovalo deset oseb," je sporočil tiskovni predstavnik Policijske uprave Kranj Bojan Kos .

"Rešili so življenje drugemu, za kar jim iskreno čestitamo," so zapisali policisti.

Otrok se je med vožnjo s sedežnico premaknil preveč na rob sedala in zdrsnil pod zapiralo sedežnice. Izmed deseterice, ki je sodelovala pri reševanju, so bile tri osebe na sedežnici, sedem pa pod njo. "Prav vsak posameznik je bil v tistem trenutku ključen, da ni prišlo do tragedije. Zato bo Policijska uprava Kranj v skladu s Pravilnikom o priznanjih policije zanje predlagala podelitev medalje policije za požrtvovalnost, RTC Krvavec pa bo vsem vpletenim omogočil enodnevno brezplačno smuko in kosilo na Plaži Krvavec,"so še zapisali.

Še vedno ne vedo, kdo je bila ženska, ki je odigrala eno ključnih vlog

Moški, ki je skupaj z odraslo žensko ujel in dlje časa zadrževal otroka pred padcem v globino, se je policiji danes javil sam. Gre za državljana Slovenije, ki je včeraj smučal na Krvavcu. "Poleg njiju je bila na sedežnici še ena deklica, ki je v okviru svojih zmožnosti tudi pomagala držati otroka," je pojasnil Kos.

Pod sedežnico je reševalno mesto s postavljanjem mreže, ki se sicer uporablja za varovanje in ločevanje smučarskih prog, ustvarilo sedem posameznikov, med katerimi so bili delavci na smučišču, naključni mimoidoči in policist.

"Deset ljudi torej, ki so bili v zelo stresni situaciji zelo prisebni in so v skupinskem duhu odigrali vlogo življenja. Rešili so življenje drugemu, za kar jim iskreno čestitamo," so še zapisali.

Celotno reševanje je trajalo nekaj minut. Otrok je pri padcu z velike višine utrpel lažje poškodbe.