So policisti brutalno pretepli Grosupeljčana? Preiskava je v teku

Marjan Travnik že četrti dan leži v bolnišnici, njegovo levo nogo zaradi zlomov prekriva mavec. "Moja noga je brutalno poškodovana, sem na travmatološki kliniki, že nekaj dni čakam na operacijo, sem na opazovanju," pove.

Tistega zgodnjega jutra se je vračal domov in ko je zapeljal na domače dvorišče, je, kot pravi, dojel, da je avto, ki mu je sledil že nekaj sto metrov, policijski. "Pripravil sem dokumentacijo, da jim jo pokažem, nisem še izstopil iz avtomobila, ko so odprli prednja vrata in me brutalno spravili na tla. Ko sem z levo nogo stopil iz vozila, so me močno brcali in me poškodovali, tako da sem padel na hrbet in od tistega trenutka nisem mogel več vstati," pripoveduje.

Žena Metka, ki je bila le nekaj metrov stran, v hiši, je dobila telefonski klic. "Potem sem stekla do ograje in ko sem zagledala moža, sem se zgrozila, kaj se dogaja pred vrati naše hiše. Bili so štirje policijski avtomobili, policistov pa mislim, da je bilo devet," pove.

Začela je snemati. Do moža po njenih besedah ni smela.

"Ko sem prišla bližje ograji, se je držal za koleno. Govoril je: 'Metka, ne morem stopiti na nogo, noge ne čutim ...' In potem so opazili, da resnično nekaj ni v redu, in so poklicali rešilca," pripoveduje njegova soproga.

S policije danes sporočajo, da so na območju Grosuplja kontrolirali voznika osebnega vozila, ki je vozil pod vplivom alkohola ter ob tem še storil več drugih cestnoprometnih prekrškov. Poleg tega je kraj postopka želel zapustiti in ni upošteval ukazov policistov, zato so bila uporabljena prisilna sredstva.

Travnikova sta v šoku. Ne razumeta, kako bi kar koli od naštetega lahko upravičilo, kar se je zgodilo.

Strokovnjak za policijska pooblastila Miroslav Žabrl je v oddaji 24UR ZVEČER povedal, da bi šlo v tem primeru, če so navedbe poškodovanega državljana resnične, "lahko za neupravičeno uporabo prisilnih sredstev". Da storitev prekrška namreč še ni razlog za uporabo sile, je dodal.

Policist lahko uporabi silo, če se med postopkom oseba bodisi upira bodisi napada policista ali kakšno drugo osebo, je nadalje pojasnil. Pa še v tem primeru mora policist najprej poskusiti z drugimi, nenasilnimi načini, kot sta ukazovanje in prepričevanje, je dejal Žabrl.

"Pri policijski uporabi sile gre za fizično konfrontacijo med policistom in državljanom, kar pomeni, da lahko hitro pride do poškodb, tudi hudih, ali celo smrtnih primerov, kar se dogaja v tujini," še opozarja strokovnjak za policijska pooblastila in dodaja, da morajo biti policisti pri uporabi sile še posebej preudarni.