Policisti do konca tedna poostreno nadzirajo uporabo varnostnih pasov

Pravilna raba varnostnega pasu oziroma uporaba ustreznih zadrževalnih sistemov pri prevozih otrok pomembno vpliva na zmanjšanje posledic prometnih nesreč, so v sporočilu za javnost opozorili na PU Maribor. Pripeti vozniki in potniki v vozilu namreč v primeru trka ostanejo na svojem sedežu.

Poleg tega varnostni pas oziroma zadrževalni sistem ob čelnem trku zmanjšuje gibanje telesa in tako preprečuje trk z notranjostjo vozila. Varnostni pas prevzame velik del energije in jo porazdeli na različne dele telesa, kar učinkovito zmanjša posledice trka na telo, so pojasnili.

Z varnostnim pasom pol manjše tveganje

Kot so navedli na spletnem mestu javne agencije za varnost prometa, dosledna uporaba varnostnega pasu zmanjša tveganje za smrtno žrtev kar za polovico. Za skoraj toliko zmanjša tudi tveganje za hude poškodbe, za skoraj četrtino pa zmanjša tveganje za lažje poškodbe, tako pri voznikih kot pri sopotnikih na sprednjih sedežih.

Policija je voznike pozvala, naj dosledno spoštujejo cestno-prometne predpise. Pri tem so posebej opozorili na dosledno privezovanje potnikov na avtobusih z vgrajenimi varnostnimi pasovi.

Akcija policije je del evropsko usklajenega poostrenega nadzora nad uporabo varnostnih pasov in ustreznih zadrževalnih sistemov pri prevozih otrok Seatbelt.