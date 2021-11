Policisti do nedelje poostreno nadzorujejo psihofizično stanje voznikov

"V okviru nadzora vsakemu vozniku, ki ga imamo v postopku, odredimo preizkus alkoholiziranosti. Po potrebi s hitrimi testi ugotavljamo tudi prisotnost drog v organizmu," so zapisali. Vožnja pod vplivom alkohola in drugih psihoaktivnih snovi lahko resne posledice za voznika, njegove sopotnike in ostale udeležence v prometu.

Vzrok vsake tretje smrtne prometne nesreče je opit voznik

Po navedbah policije približno vsaka deseta prometna nesreča nastane zaradi uporabe alkohola, vzrok vsake tretje smrtne prometne nesreče pa je opit voznik. Udeležencem cestnega prometa se zmanjšajo motorične sposobnosti že po enem kozarcu zaužitega alkohola. Poslabša se sposobnost zaznavanja, napačno se presodi razdalja med objekti, upočasni reakcijski čas in zoži zorni kot, kar vodi k večjemu tveganju za nastanek prometne nesreče, so poudarili.

Ob tem so opozorili, da se največ prometnih nesreč pod vplivom alkohola zgodi ob koncu tedna, in sicer ob petkih in sobotah ter v poznih nočnih in zgodnjih jutranjih urah ter po obdobjih in v času martinovega ter v decembrskih dneh.

"Za prometno varnost smo odgovorni prav vsi prometni udeleženci. Če ste opiti, ne sedajte za volan, temveč si prevoz na zabavo in z nje načrtujte v naprej. Skupaj poskrbimo za varnost na naših cestah," so pozvali.