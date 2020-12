Policisti, GRS in vojska rešili migrantsko družino, ki je obtičala v gozdu

Policisti so klic prejeli nekaj po 2. uri zjutraj. Poleg gorsko-reševalne službe je bil aktiviran tudi prevajalec, ki je poskušal natančneje ugotoviti lokacijo družine. Policisti so pričeli z iskalno akcijo, skupaj s predstavniki GRS in vojske.

Družino so glede na posredovane koordiante našli zjutraj. Gre za šest oseb, trije odrasli in trije otroci, vsi so državljani Afganistana. Noč so preživeli v improviziranem bivaku, zakurili so si tudi ogenj.