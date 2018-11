Policisti imajo dovolj igranja slepih miši z vlado

Predstavniki policijskih sindikatov, ki so prejšnji teden napovedali zaostritev stavke, bodo danes ob 11. uri predstavili in izvedli zaostrene stavkovne aktivnosti. Kot so dejali, imajo dovolj arogance in praznih besed vladnih pogajalcev. Ti so v zadnji ponudbi celo odstopili od izhodišč, ki so jim jih ponudili že pogajalci prejšnje vlade, kar je za njih nesprejemljivo.

Zaostrene stavkovne aktivnosti bodo izvedli na PMP Obrežje in PMP Gruškovje, več o tem pa bosta ob 11. uri povedala vodja pogajalske skupine policijskega stavkovnega odbora in predsednik PSS, Radivoj Uroševič, in generalni sekretar SPS Sebastjan Korošec. Njuni izjavi bomo prenašali v živo na 24ur.com. Vabljeni!