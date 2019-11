Policisti in rokometaši z darilom za 'nula nula' voznike

Na Celjskem so policisti poostreno nadzirali morebitno alkoholiziranost voznikov. Vsi, ki so jih ustavili, so bili trezni, zato jih je čakalo posebno presenečenje. Policisti so jim podarili vabilo na januarski policijski koncert, celjski rokometaši pa so razdelili vstopnice za nedeljsko tekmo Lige prvakov. Prometna varnost se je na Celjskem letos močno poslabšala, umrlo je namreč že 22 ljudi.