Policisti in vojaki za družine v stiski zbrali več kot 10 ton hrane in higienskih izdelkov

Pakete sta predala tiskovna predstavnica Slovenske vojske podpolkovnica Nina Raduha in namestnik generalnega direktorja policije Igor Ciperle, so zapisali v sporočilu za javnost.

"Take akcije so izjemno lepe, saj vemo, da bomo lahko pomagali ogromno posameznikom, družinam, otrokom. Žal mi je, da moram opozoriti na to, da je stiska ljudi iz leta v leto večja," je Lukner Roljić dejala ob predaji.

Dodala je, da za pomoč velikokrat pokličejo celo otroci, ker so njihovi starši v hudih stiskah. "To me zelo prizadene, a obenem me take akcije razveseljujejo, ko vidim, kako se ljudje združimo s pravimi vrednotami, z ljubeznijo, z mislijo na druge. In z zavedanjem, da smo v resnici vsi med seboj enaki, da se lahko vsak od nas že jutri znajde v stiski in da je to, da si pomagamo, naša človeška dolžnost," je še povedala.

Akcija zbiranja hrane z daljšim rokom trajanja, higienskih izdelkov in čistil je v enotah vojske in policije potekala od 11. do 29. novembra, nato pa so po standardih fundacije Anina zvezdica pripravili 25-kilogramske humanitarne pakete.

Paketi vsebujejo osnovna živila, kot so olje, kis, moka, koruzni zdrob, riž, trajno mleko, sladkor, sol, testenine, kosmiči, paradižnikova omaka ali druge pripravljene omake in jedi, konzervirana ali vložena zelenjava, ribje konzerve, paštete, marmelada ali lešnikovi namazi, med, gotove juhe in pudingi. V vsakem paketu je tudi nekaj dobrot, kot so piškoti, čokolade, bomboni in slani prigrizki.