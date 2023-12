Urgentni zdravnik: Želim si, da nihče nikoli več ne doživi prvega krika

Najpogosteje do poškodb, kot so opekline, raztrganine rok, poškodbe oči ipd., pride prav zaradi eksperimentiranja s pirotehničnimi snovmi, neodgovornosti posameznika in neupoštevanja navodil proizvajalca.

Nepremišljena, neprevidna in objestna uporaba pirotehnike, namenjena zgolj nekaj sekundam zabave, lahko posameznike zaznamuje za vse življenje. Pred prihajajočimi božično-novoletnimi prazniki tudi letos policisti opozarjajo na varno in uvidevno uporabo pirotehnike, s čimer želijo zmanjšati tako število telesnih poškodb kot različnih kršitev.

Zdravnik Metin Omerović se s posledicami rabe pirotehnike vsako leto srečuje v mariborskem urgentnem centru. Kot je poudaril na novinarski konferenci, si želi, da nihče od zaposlenih in staršev nikoli več ne doživi občutka oz. prvega krika, ko postane jasno, kaj se je otroku zgodilo in da nikoli več ne bo imel enakega življenja kot pred tem.

"To so moje želje. Prosim pamet v roke, te stvari so nevarne, njihova pojavnost pa narašča, vedno več je tega," je poudaril Omerović.

Dr. Bojan Šparaš iz oddelka za plastično in rekonstrukcijsko kirurgijo in opekline je povedal, da se tovrstne poškodbe nikoli popolnoma ne pozdravijo. Vsi pacienti, ki so bili težje poškodovani, na koncu obžalujejo uporabo pirotehnike, je dejal. Dodal je tudi, da njihov oddelek podpira popolno prepoved prodaje pirotehničnih sredstev.

Pacienti, ki jih obravnavajo, imajo večinoma hude poškodbe rok, nekaterih so morali denimo amputirati več prstov ali celo zapestje. Po besedah Šparaša gre večinoma za poškodbe ki ne omogočajo več popolnega delovanja rok.

Boris Lukežič iz sektorja uniformirane policije PU Maribor je povedal, da si policisti želijo, da bi prazniki minili čimbolj varno. Kot je poudaril, je najhuje to, da so med poškodovanimi velikokrat otroci. Lani so mariborski policisti obravnavali 19 kršiteljev, zasegli pa so 300 pirotehničnih izdelkov. Polovica kršiteljev je mladoletnih.

Letos so zaenkrat obravnavali tri kršitelje, zasegli pa so jim okoli 50 izdelkov.

Katera pirotehnična sredstva so dovoljena?

Pri nas je pirotehnične izdelke kategorije F1 dovoljeno prodajati le med 19. in 31. decembrom, in še to samo starejšim od 14 let. Uporabljati jih je dovoljeno samo od 26. decembra do vključno 1. januarja, pri čemer jih morajo otroci uporabljati pod nadzorom staršev ali skrbnikov. Pri tem poudarjajo, da posest in uporaba petard vseh oblik in moči v Sloveniji ni dovoljena.