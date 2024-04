Policisti iz Zagorja ob Savi odslej tudi na kolesih

Poleg preventivnega svetovanja bodo opravljali tudi naloge opazovanja, patruljiranja terena, usmerjanja prometa in druge pomoči občanom. Preverjali bodo tudi morebitne kršitve cestnoprometnih predpisov, javnega reda in miru in odkrivali in preprečevali kazniva dejanja, so sporočili s PU Ljubljana.

Ker so kolesarji poleg pešcev najbolj ogrožena in izpostavljena skupina prometnih udeležencev, bodo policisti na prometnih površinah, namenjenih kolesarjem, ter tudi drugje prisotni v okviru različnih oblik policijskega dela, med drugim tudi s kolesi.

"Kolesarjenje je zdravo, aktivno in prijetno – vendar naj bo tudi varno. Izpostaviti velja, da so vozniki koles v najhujših prometnih nesrečah v več kot polovici primerov povzročitelji nesreče. Kolesarji so lahko tudi žrtve drugih udeležencev v cestnem prometu, največkrat prehitrih voznikov in tistih, ki vozijo pod vplivom alkohola. Zato vse udeležence v cestnem prometu pozivamo, da vozijo varno, obzirno in spoštujejo vse prometne predpise," so še dodali.