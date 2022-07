Požrtvovalni policisti rešili življenje mladega moškega

Na sedežu koprske policije sta pomočnik direktorja Policijske uprave Koper Igor Jadrič in vodja Sektorja uniformirane policije Jure Griljc sprejela tri policiste: Denisa Tomšiča iz Policijske postaje Ilirska Bistrica in Benjamina Franca ter Luka Bolnarja iz Policijske postaje Piran.

Policisti so posredovali v nedeljskem pretepu na portoroški plaži. Mlajši moški je bil hudo poškodovan, dobil je globoko vbodno rano. Grozila mu je izkrvavitev, policisti pa so jo s hitrim posredovanjem zaustavili.

Sprejema sta se udeležila tudi pomočnica načelnika Policijske postaje Ilirska Bistrica Nataša Bole in načelnik piranske policijske postaje Matjaž Žerjal.

Za policiste, ki so moškemu na kraju rešili življenje, bodo na Policijski upravi Koper predlagali podelitev medalje policije za požrtvovalnost. Policisti so s tem ponovno dokazali, da policist ni samo poklic, temveč poslanstvo, so sporočili s PU Koper.