Policisti, ki so pijančevali z mladoletnico, ob službo

Zgodba o treh policistih, ki so lani julija pijančevali z mladoletnico v policijskem kombiju, je dobila epilog . Po poročanju Dnevnika so vsi trije policisti ob službo. Informacijo so nam potrdili tudi na PU Kranj. Tiskovni predstavnik Bojan Kos je pojasnil, da so odpovedi dokončne. Njihove pritožbe na sklepe policije o izredni odpovedi delovnega razmerja so zavrnili tudi na Komisiji za pritožbe iz delovnega razmerja. Vsi trije so po odpovedi lahko nadalje uveljavljali pravna sredstva na pristojnem delovnem sodišču.

Spomnimo. V noči na 11. julij so 28-letni, 33-letni in 20-letni policist malo po polnoči pobrali mladoletnico blizu njenega doma v Stražišču ter ji zaupali celo volan, kljub temu, da ni imela vozniškega dovoljenja. Policisti so v vozilu kadili in izpraznili steklenici viljamovke in viskija. Najstnica pa je bila v vozilu tudi, ko so nekoga ustavljali z modrimi lučmi in ko so obravnavali naključnega pešca. V uredništvu smo takrat celo pridobili posnetek, saj je mladoletnica dogajanje objavila na družbenem omrežju Instagram.

Policijski upravi Kranj je posnetke sprva posredoval nek policist, nato pa dan zatem še občan. Izkazalo se je, da so posnetki avtentični, zato so se policijski inšpektorji najavili pri mami mladoletnice.

S preiskavo dogajanja v nočni policijski patrulji pa v policiji niso odkrili le tega, da je trojica uniformiranih mladoletnici dovolila voziti brez izpita in uživati alkohol, ampak tudi osupljivo policijsko malomarnost pri pisanju poročila o opravljenih postopkih tiste noči. Popisali so dogodke, ki so se dejansko zgodili, a so navedli napačen čas in kraj obravnave. Za voznika nekega avtomobila sta policista navedla, da je preizkus alkoholiziranosti pokazal zgornjo dovoljeno mejo, a so pozneje ugotovili, da pri tem vozniku sploh niso opravili preizkusa.