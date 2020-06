Policisti, ki so stopili na kriva pota: mehanizma za preprečevanje takšnih primerov ni

Pred skorajda desetletjem na Tepah, nedaleč od Litije, takrat že nekdanji prometni policist Igor Bavdek nekajkrat ustreli proti domačinom. Natančneje proti dobro poznanemu izterjevalcu in organizatorju pasjih borb Tinetu Resniku. Izstreljenih je bilo najmanj šest nabojev. Bavdek danes zaradi uboja na Dobu prestaja 14-letno zaporno kazen.

Septembra lani je nekdaj ugledni, zaradi razkrinkanja odmevnih roparjev SKB šefov celo s prestižno medaljo za požrtvovalnost odlikovani policist, Danilo Lavrinc, sedel na zatožno klop. Obtožen je zlorabe položaja, ponarejanja denarja in preprodaje prepovedanih drog."Ker ne dopuščamo, da se v naše vrste prikradejo tovrstni primeri in tovrstni kriminalci, smo skupaj z drugimi preiskovalnimi organi naredili popolnoma vse, da smo to zares gnilo jabolko izločili iz sistema," je februarja 2019 dejal Slavko Koroš iz Društva kriminalistov Slovenije.

V kolektivu, ki šteje več kot osem tisoč zaposlenih, je nemogoče pričakovati, da bi se podobnim incidentom uspeli popolnoma izogniti, pa so jasni na policiji. "Lani smo specializirano državno tožilstvo obveščali o 112 primerih storitve kaznivega dejanja, katerih so bili osumljeni policisti," pove Robert Ferenc, vodja Službe generalnega direktorja policije pri GPU.