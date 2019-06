Vodstvo policistom: od zdaj bodite bolj 'prijazni' do kolesarjev in mopedistov

Policisti so zadnja leta z globo 300 evrov kaznovali vse kolesarje in mopediste, ki so imeli do 0,5 promila alkohola v krvi. S tem so bili ti postavljeni v neenakovreden položaj v primerjavi z drugimi vozniki. Da je zakon v tem delu dvoumen, so opozorili tudi pristojni organi, zato je v pripravi novela zakona, ki bo to nejasnost odpravila. V vmesnem času pa je vodstvo policije na policijske postaje poslalo dopis, naj teh voznikov ne oglobijo.

Na začetku junija so policijske postaje po Sloveniji dobile obvestilo Generalne policijske uprave, ki ga je podpisala generalna direktorica policije Tatjana Bobnar. V njem so navodila oziroma usmeritve policistom glede kolesarjev in prisotnosti alkohola. Zakonodaja je namreč v tem primeru dvoumna, zato povzroča precej različnih interpretacij. Ker je kar nekaj zadev že pristalo na sodiščih, ki so sprejemala tudi nasprotujoča si stališča v razsodbah, se je vodstvo policije odločilo, da še pred spremembo zakonodaje pošlje navodila policistom, kako naj ravnajo, če ustavijo kolesarja, ki ima do 0,5 promila alkohola v krvi. Policisti so od leta 2017 do danes prav na osnovi sodbe vrhovnega sodišča v primeru mopedista iz Trebnjega voznike mopedov in kolesarje kaznovali tudi pri manj kot 0,5 promila alkohola v krvi. To je pomenilo, da so zaradi dvoumne zakonodaje kaznovani strožje od voznikov avtomobilov, kar je številne zagotovo ujezilo in so se po pravico obrnili na sodišče.

Policija prilagaja svoje ukrepanje, saj je več različnih sodb pokazalo na neskladje v zakonodaji. FOTO: Damjan Žibert

V primeru mopedista iz Trebnjega, ki si je prislužil 300 evrov globe, je prav vrhovno tožilstvo na vrhovno sodišče naslovilo zahtevo za varstvo zakonitosti, s katero so opozorili na nejasnost zakonske ureditve. A so vrhovni sodniki zahtevo za varstvo zakonitosti zavrnili in pritrdili kazen mopedistu. To pa je sprožilo enotno prakso policije, ki je začela dosledno kaznovati tako mopediste kot kolesarje, tudi ko so ti imeli manj kot 0,5 promila alkohola v krvi. Kje je neskladje v zakonodaji? Prvi odstavek 105. člena Zakona o pravilih cestnega prometa določa, kdo v cestnem prometu ne sme imeti alkohola v organizmu. To so: voznik motornega vozila ali skupine vozil kategorije C1, C, D1, D, BE, C1E, CE, D1E, DE;voznik vozila, s katerim se opravlja javni prevoz potnikov ali blaga ali prevoz oseb za lastne potrebe; voznik vozila, s katerim se prevaža nevarno blago; poklicni voznik motornega vozila, kadar opravlja ta poklic;učitelj vožnje med usposabljanjem kandidata za voznika v vožnji motornega vozila;kandidat za voznika med usposabljanjem v vožnji motornega vozila;spremljevalec;voznik začetnik;voznik motornega vozila, ki nima vozniškega dovoljenja; voznik motornega vozila, ki v vozniškem dovoljenju nima vpisane kategorije motornega vozila, ki ga vozi;voznik motornega vozila, ki se mu izvršuje prepoved vožnje motornega vozila ali mu je vozniško dovoljenje odvzeto; in voznik, ki prevaža skupino otrok. Med naštetimi ni (nepoklicnih) voznikov avtomobilov, motoristov, mopedistov in kolesarjev. To pomeni, da se pri teh 'tolerira' 0,5 promila alkohola, o čemer govori drugi odstavek istega člena. "Drugi vozniki imajo lahko največ do vključno 0,50 grama alkohola na kilogram krvi ali do vključno 0,24 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, pod pogojem, da tudi pri manjši koncentraciji alkohola ne kažejo znakov motenj v vedenju, katerih posledica je lahko nezanesljivo ravnanje v cestnem prometu."

Kolesarji ne potrebujejo vozniškega dovoljenja, na osnovi tretje točke 105. člena pa je to pomenilo, da je zanje zagrožena kazen 300 evrov, če imajo do vključno 0,50 grama alkohola na kilogram krvi ali do vključno 0,24 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. V zvezi s tem se je pojavilo vprašanje, ali so zaradi tega v neenakovrednem položaju v primerjavi z drugimi vozniki?

Zadeva pa se obrne na glavo v tretji točki tega člena, ki določa kazni za posamezne tipe voznikov. V tem členu je namreč navedena višina kazni za vožnjo pod vplivom alkohola za kandidate v šoli vožnje in voznike motornih vozil, ki nimajo veljavnega vozniškega dovoljenja, tema dvema skupinama pa doda še voznika, ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja, kamor spadajo tudi kolesarji. Zanje je kazen predpisana že za vsakršno prisotnost alkohola. Če so vrhovni sodniki v razsodbi leta 2017 priznali, da je ta člen zakona nedosleden, so se strinjali, da je vendarle zakonodaja ustrezna v prekrškovnem delu. S tem so dovolili, da za voznike vozil, za katere ni potrebno vozniško dovoljenje, veljajo strožja pravila.

Kolesarji od zdaj ne bodo kaznovani, če bodo imeli do 0,5 promila alkohola v krvi. Razen če bo njihova vožnja nezanesljiva. FOTO: iStock

Policija s pobudo za spremembo zakonodaje Tudi policija si je pred to razsodbo zakonodajo razlagala nekoliko bolj 'prijazno' kolesarjem in mopedistom, saj so včasih kolesarje kaznovali po istih kriterijih kot voznike avtomobilov. Zato so na policiji že pred časom podali pobudo za spremembo zakonodaje. Z njimi se strinjajo tudi na ministrstvu za infrastrukturo, kjer menijo, da kolesarji in mopedisti sodijo v skupino, za katero velja dovoljena meja alkohola 0,5 promila. V pripravi je predlog novele zakona o pravilih cestnega prometa, ki naj bi bil sprejet še letos in bo prinesel spremembo, po kateri bodo med voznike, za katere je dovoljena toleranca do 0,5 promila, uvrstili tudi voznike mopedov s hitrostjo do 25 kilometrov na uro, voznike hitrejših mopedov, ki niso vozniki začetniki, pa tudi kolesarje. S tem bo konec dilem in dvoumnih razlag. Kaj pa v vmesnem času? V vmesnem času nove usmeritve policistom

Zagotovo bodo z 'začasnim' ukrepom zadovoljni v Levici, kjer so bili najbolj 'glasni' zaradi neenakosti kolesarjev in preostalih voznikov. Zmotilo jih je namreč prav to, da velja za kolesarje strožja prepoved glede vsebnosti alkohola v organizmu kot za voznike motornih vozil, kar bi lahko pomenilo, da se spodbuja uporabo avtomobila v primerih, ko voznik pije alkohol.